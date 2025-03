Guai per Dybala, infortunio al tendine: un mese di stop, salta il derby contro la Lazio

Un weekend dolceamaro per la Roma di Claudio Ranieri. Contro il Cagliari è arrivata la sesta vittoria consecutiva in campionato che ha permesso ai giallorossi di avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions, ma l'infortunio di Dybala ha decisamente spento l'entusiasmo. Per l’argentino gli esami hanno evidenziato la lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra. Da valutare i tempi di recupero, ma dovrebbe stare fuori almeno un mese e saltare così la Juventus e il derby contro la Lazio in programma il 13 aprile. Il ritorno previsto è per la settimana successiva quando la Roma affronterà il Verona all’Olimpico, ma anche in questo caso servirà la massima precauzione. Le lacrime dell'argentino all'Olimpico d'altronde avevano fatto capire subito che si trattasse di qualcosa di serio. Dybala contro il Cagliari è entrato in campo nel secondo tempo e dopo 12 minuti, in seguito ad un colpo di tacco, si è accasciato dolorante a terra abbandonando poco dopo il terreno di gioco. Per la Joya inoltre, la sfortuna è doppia: dopo mesi infatti Dybala era riuscito a riconquistarsi un posto in Nazionale grazie alle splendide prestazioni nel 2025, purtroppo non potrà indossare di nuovo la maglia dell'Argentina.