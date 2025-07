Mondiale per Club: Il Real Madrid elimina la Juventus e vola ai quarti di finale. Decisivo un gol di Garcia

REAL MADRID-JUVENTUS 1-0

Primo tempo che Juventus e Real Madrid si sono divisi esattamente a metà, due grandi occasioni per parte. Parte meglio la squadra di Tudor, al settimo minuto Kolo Muani solo davanti al portiere è troppo lezioso e il suo pallonetto finisce sopra la traversa. Poco più tardi Yildiz arriva al tiro dopo una splendida azione personale, il pallone viene deviato e termina di poco a lato. A metà del primo tempo esce finalmente fuori il Real Madrid, gli spagnoli vanno vicinissimi al gol del vantaggio in due occasioni, prima con Bellingham e poi con Valverde ma in entrambi i casi Di Gregorio para e salva i suoi. Nel secondo tempo il Real prende in mano il pallino del gioco e dopo 9 minuti passa in vantaggio grazie ad un gran colpo di testa di Garcia. I Blancos hanno diverse opportunità per raddoppiare ma Di Gregorio, il migliore tra i suoi, tiene a galla le speranze bianconere fino alla fine. La squadra di Tudor ha una buona occasione per pareggiare con Nico Gonzalez a 5 minuti dal termina ma il sinistro dell'argentino finisce di poco largo. Dopo l'Inter saluta il Mondiale anche la Juventus, il Real Madrid vola ai quarti dove incontrerà una tra Dortmund e Monterrey.