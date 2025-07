Wimbledon: Sinner batte Nardi nel derby azzurro. Delusione Musetti, out al primo turno

Un esordio senza intoppi per il numero uno del mondo. Jannik Sinner in meno di due ora si aggiudica il derby azzurro battendo Luca Nardi 3 set a 0. Dopo un primo set complicato ma vinto lo stesso con un break all’ultimo game, Jannik ha dominato i successivi 2 set. Il secondo l’ha vinto in 37 minuti con il punteggio di 6-3 mentre il terzo set è stato letteralmente a senso unico: 6 a 0 per Sinner. Jannik tornerà in campo giovedì contro l'australiano Vukic. Enorme delusione invece per Lorenzo Musetti che saluta Wimbledon già al primo turno. Il numero 7 della classifica Atp è stato battuto dal georgiano Nikoloz Basilashvili in 4 set con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-1. Musetti tornava in campo dopo l'infortunio subito contro Alcaraz in semifinale del Roland Garros, non è mai stato realmente in partita se non nel corso del secondo set. Al secondo turno, Basilashvili affronterà un altro azzurro: Lorenzo Sonego.





SINNER: "SONO SODDISFATTO, ROLAND GARROS ALLE SPALLE"

"Una sfortuna giocare contro un italiano, uno dei due deve uscire, peccato. Qui comunque l'atmosfera è bellissima, è fa molto caldo, non mi ricordo un tempo simile a Londra". Queste le parole di Jannik Sinner dopo aver battuto l'altro azzurro Luca Nardi. "Abbiamo lavorato molto sul servizio dopo Halle, ho avuto l'impressione di farlo bene oggi - ha detto il n.1 -, bisognava ritrovare la fiducia le prime partite non sono mai semplici, sono soddisfatto della mia performance e del servizio". Alle spalle il Roland Garros. "Nuovo torneo, nuove sfide e nuove possibilità: bisogna andare avanti e bisogna divertirsi, e su questi campi meravigliosi viene benissimo".