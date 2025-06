Calcio, al via questa notte il Mondiale per Club, tutto quello che c'è da sapere sul torneo e le squadre partecipanti Photo Credit: https://agenziafotogramma.it/

Il Paris Saint-Germain arriva all’appuntamento in grande spolvero. La squadra guidata da Luis Enrique ha vissuto una stagione memorabile, centrando uno storico triplete: il campionato francese vinto con largo anticipo, seguito dalla Coppa di Francia e soprattutto dalla Champions League conquistata a Monaco con un roboante 5-0 inflitto all’Inter. Una vittoria simbolica, con Gianluigi Donnarumma protagonista nel sollevare la coppa più ambita. Anche il Real Madrid è tra i papabili al trionfo, nonostante un’annata meno brillante del solito. Dopo la separazione da Carlo Ancelotti, la panchina è passata a Xabi Alonso, chiamato a rilanciare le ambizioni dei blancos. Forti del loro ranking europeo e di una rosa di altissimo livello, i madrileni restano una minaccia costante per qualsiasi avversario.

Mentre gli Stati Uniti si preparano ad accogliere il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, in programma dal 14 giugno (15 giugno in Italia per il fuso orario), l’attenzione è già rivolta alle grandi protagoniste. Se da un lato si guarda con interesse al coinvolgimento del mondo arabo e si strizza l’occhio all’espansione americana, dall’altro i pronostici restano ancorati al vecchio continente: le favorite sono, senza troppa sorpresa, le solite corazzate europee. Gianni Infantino, presidente FIFA e principale promotore del torneo allargato, ha chiarito senza troppi giri di parole chi, secondo lui, parte avanti nella corsa al titolo. I club più attesi sono Real Madrid, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, vere e proprie potenze internazionali che schierano fuoriclasse da ogni angolo del pianeta.

BAYERN MONACO E MANCHESTER CITY

A completare il quadro delle grandi favorite, ma più distaccato, c’è il Bayern Monaco. Campioni in patria per la 34ª volta, i bavaresi hanno avviato un nuovo ciclo con Vincent Kompany in panchina. Il club tedesco continua a essere un avversario temuto, con una tradizione e una mentalità che parlano da sole. Nonostante una stagione deludente, il Manchester City è ancora considerato tra le squadre da battere. La squadra di Guardiola, inserita tra le dodici rappresentanti europee grazie ai successi continentali, vede in questo torneo l’occasione per riscattarsi e tornare protagonista su scala mondiale, soprattutto grazie a un mercato pre-Mondiale dove sono arrivati tanti nuovi giocatori.

COME STANNO INTER E JUVENTUS?

Chi invece si presenta con più dubbi è l’Inter. I nerazzurri, dopo aver accarezzato il sogno del triplete, si sono ritrovati con le mani vuote: scudetto, Coppa Italia e Champions svaniti, con la finale europea trasformata in un incubo sotto i colpi del PSG. Un finale amaro che ha portato a un cambio in panchina: via Simone Inzaghi, volato in Arabia, e dentro Cristian Chivu, chiamato a gestire una fase delicata. La Juventus, invece, si presenta con meno pressione e con lo spirito di chi vuole sorprendere. Dopo anni difficili a livello di trofei, la Vecchia Signora cerca riscatto sotto la guida di Igor Tudor, confermato dal nuovo direttore generale Damien Comolli. L’obiettivo è ritrovare il prestigio internazionale.

IL SORTEGGIO E IL FISCHIO D'INIZIO DEL MONDIALE PER CLUB

Il sorteggio del torneo ha collocato Real e City in due lati opposti del tabellone, così come avvenuto per le altre teste di serie europee e sudamericane, come Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense. Questo schema teoricamente potrebbe portare le due favorite a incrociarsi solo in semifinale o finale, ma un inciampo nella fase a gironi potrebbe anticipare lo scontro diretto già agli ottavi. Nel dettaglio, il Real Madrid è stato inserito in un gruppo che comprende Al Hilal, Pachuca e Salisburgo, apparentemente alla portata. Il passaggio del turno come primi sarebbe decisivo per evitare subito gli inglesi. Il cammino verso la gloria è tracciato, ma la competizione promette sorprese.