Caserta, 26enne ucciso a coltellate durante una rissa, due i feriti. Padre e figlio arrestati

Una violenta rissa è scoppiata nella serata di ieri lungo viale della Libertà a San Marco Evangelista, nel Casertano. Lo scontro tra due gruppi di ragazzi – alcuni del posto e altri provenienti da Napoli – è degenerato rapidamente, fino a sfociare nell’uso di coltelli. Il bilancio è drammatico: Stefano Margarita, un giovane di 26 anni originario di Secondigliano, ha perso la vita. Altri due ragazzi sono rimasti feriti, tra cui un 24enne ricoverato in gravi condizioni e, secondo le prime informazioni, un minorenne. Il fatto è avvenuto intorno alle 22. I residenti della zona, allarmati dalle urla, hanno immediatamente allertato i carabinieri. La vittima è stata trasportata d'urgenza all’ospedale di Caserta, ma per lui non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. La Polizia è dovuta rimane all'esterno dell'ospedale casertano per evitare che amici e familiari di entrambe le parti si scontrassero.





PADRE E FIGLIO ARRESTATI

I carabinieri hanno già fermato due persone: un uomo di 57 anni e il figlio ferito di 24 anni, entrambi accusati di concorso in omicidio e tentato omicidio. Le indagini, che in un primo momento avevano portato verso un litigio dovuto a questioni di droga, hanno ricostruito l'esatta dinamica dei fatti. I ragazzi di Napoli, vittima compresa, si sono recati sotto casa del 24enne per reclamare i soldi di alcune truffe consumate ai danni di persone anziane, hanno iniziato a discutere animatamente fino a quando il 57enne è uscito di casa per aiutare il figlio. La situazione quindi è degenerata fino all'utilizzo dei coltelli.