Mondiale per Club: Juventus a punteggio pieno, battuto il Wydad. Ora la sfida al City per il primo posto Photo Credit: agenziafotogramma.it

La Juventus non si ferma e centra la seconda vittoria consecutiva nel Mondiale per Club, battendo 3-1 il Wydad Casablanca. Dopo il roboante 5-0 contro l’Al Ain nella gara d’esordio, la formazione guidata da Igor Tudor mostra ancora solidità, personalità e, soprattutto, un Kenan Yildiz in stato di grazia. È proprio il talento turco a sbloccare subito la gara, al sesto minuti il suo tiro trova una deviazione sfortunata di Boutouil che spiazza il portiere e vale l’1-0. Passano dieci minuti e stavolta il gol è tutto suo: Cambiaso serve un assist perfetto e Yildiz, di prima intenzione, piazza il pallone sotto l’incrocio con una conclusione elegante e precisa. La Juventus sembra in pieno controllo, ma un’incertezza difensiva di Savona e Kelly permette a Lorch di riaprire i giochi, riportando il Wydad in partita. La reazione bianconera, però, è immediata e ancora una volta ha il volto di Yildiz: al 69esimo, su imbeccata di Kolo Muani, il giovane attaccante salta un uomo e con freddezza infila la rete del 3-1, chiudendo virtualmente il match. Nel finale, spazio anche per Dusan Vlahovic, che si procura un rigore e lo trasforma con sicurezza. Con questo successo, la Juve si assicura il pass per gli ottavi di finale, dove troverà Bayern Monaco e Flamengo. Il match contro il Manchester City di Guardiola definirà le gerarchie nel girone.





TUDOR: "YLDIZ FA LA DIFFERENZA"

"Era una partita diversa, per orario e ritmo più basso. Il gol all'inizio ci ha aiutato, ma poi bisogna stare attenti fino alla fine, io ho sempre paura. Due belle vittorie per i ragazzi, stasera andiamo a Orlando e avranno una serata libera. Poi ci prepariamo per la prossima grande sfida". Queste le parole di Tudor dopo la partita ai microfoni di Dazn. "Giocatori come Yildiz sono rari, fare la differenza avendo così tanta corsa è una caratteristica rara. L'abbiamo visto tutti cosa è in grado di fare, ed è un ragazzo d'oro. Oggi Vlahovic è entrato con la testa giusta, ha giocato con la squadra. Bel gesto di Locatelli che gli ha lasciato il rigore. Con il City sarà sicuramente più dura".