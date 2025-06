Meloni dopo il G7: "L'Iran non può avere armi nucleari". Per i leader affidare la mediazione a Putin non è un'opzione Photo Credit: agenziafotogramma.it





MELONI SUL CONFLITTO TRA ISRAELE E IRAN

"Siamo tutti d'accordo sul fatto che non possa esserci un Iran che si dota dell'arma nucleare". Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni in Canada al termine del G7. "Di fronte a una minaccia che è reale - aggiunge - avete visto anche gli ultimi rapporti dell'Aiea. Siamo d'accordo sul fatto che Israele abbia il diritto di difendersi, ma l'obiettivo al quale tutti lavoriamo è arrivare a negoziazioni che consentano davvero di impedire che l'Iran diventi una potenza nucleare". Ma “affidare la mediazione a Putin non è un'opzione da seguire”, aggiunge Meloni.





MELONI SUL CONFLITTO TRA RUSSIA E UCRAINA

"Abbiamo parlato di Ucraina ieri sera a cena, ne abbiamo parlato stamattina col presidente Zelensky al quale ovviamente ho portato la solidarietà del popolo italiano per i brutali attacchi che abbiamo visto anche nella notte di ieri. Rifletto con voi sul fatto che ogni volta che si cerca di fare qualche passo in avanti, la Russia provoca con attacchi di questo genere, sulla popolazione civile". Così la premier Giorgia Meloni sul tema Ucraina. Anche su questo conflitto ha evidenziato la presidente del Consiglio, "c'è convergenza di vedute" all'interno del G7: "Siamo tutti quanti d'accordo nel sostenere gli sforzi degli Stati Uniti e del presidente Trump verso una pace giusta e duratura".





LA DICHIARAZIONE DEL G7

Sul tema Medio Oriente ecco il testo finale del G7: "Noi, leader del G7, ribadiamo il nostro impegno per la pace e la stabilità in Medio Oriente. In questo contesto, affermiamo che Israele ha il diritto di difendersi. Ribadiamo il nostro sostegno alla sicurezza di Israele. Affermiamo anche l'importanza della protezione dei civili. L'Iran è la principale fonte di instabilità e terrore nella regione. Abbiamo sempre affermato con chiarezza che l'Iran non deve mai ottenere un'arma nucleare. Esortiamo affinché la risoluzione della crisi iraniana porti a una più ampia de-escalation delle ostilità in Medio Oriente, compreso un cessate il fuoco a Gaza. Resteremo vigili rispetto alle implicazioni per i mercati energetici internazionali e pronti a coordinarci, anche con partner che condividono i nostri stessi valori, per tutelare la stabilità del mercato”.