Gianni Alemanno, dai servizi sociali al carcere di Rebibbia, l'ex sindaco di Roma arrestato ieri

É stato arrestato l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno: si trova ora in carcere a Rebibbia. L'accusa riguarderebbe lo svolgimento dei servizi sociali ai quali era condannato nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Di cui Alemanno sembra non aver rispettato lo schema.Nel tardo pomeriggio di ieri è stato prelevato e portato nella casa circondariale. Godeva della concessione dei servizi sociali ma non avrebbe rispettato lo svolgimento della pena alternativa che era stata concessa all’ex sindaco dopo la condanna definitiva a 1 anno e 10 mesi di reclusione per l’accusa di traffico di influenze in uno dei filoni dell’inchiesta "Mondo di Mezzo" nella quale è stato assolto invece da tutte le altre accuse.