Omicidio Chiara Poggi, i pm di Pavia chiedono l’incidente probatorio per Dna di Andrea Sepio.

La Procura di Pavia ha chiesto al Gip, tramite incidente probatorio, di eseguire nuove analisi per il confronto tra il Dna di Andrea Sempio, indagato per l'omicido di Chiara Poggi uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007 e per il cui delitto è stato condannato in via definitiva a 16 anni l'allora fidanzato Alberto Stasi, e i campioni biologici e reperti della vittima non oggetto della distruzione dei corpi di reato disposta dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, dopo la sentenza passato in giudicato. L'incidente probatorio serve a cristallizzare le prove, senza più ripetere le analisi, in vista di un eventuale processo.

Gli accertamenti chiesti dai pm nel’ambito delle nuove indagini sul caso Garlasco, vanno dalla comparazione del Dna di Sempio coi risultati del materiale genetico che fu trovato su unghie e dita di Chiara Poggi fino ad altre comparazioni dello stesso profilo biologico del 37enne con campioni e reperti trovati in questi giorni e alcuni mai analizzati e con le tracce sui para-adesivi delle impronte.

I genitori e il fratello di Chiara Poggi si sono costituiti nel nuovo procedimento come persone offese dal reato, nella convinzione che la precisa conoscenza di tutti i dati probatori emersi nel processo che ha portato alla definitiva condanna di Alberto Stasi possa risultare decisiva per una tempestiva definizione della posizione di Andrea Sempio. E’ quanto hanno fatto sapere i legali dei Poggi Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, ribadendo che la posizione di Sempio, archiviata di fatto già due volte tra 2017 e 2020, è già stata valutata da numerosi magistrati.

Le celle telefoniche escludono una responsabilità di Andrea Sempio nell'omicidio. Lo sostiene una consulenza difensiva della famiglia Poggi in cui un esperto informatico si concentra sulle telefonate che Sempio fa nelle ore precedenti e immediatamente successive il delitto, avvenuto tra le 9.12 e le 9.35. L'unica conversazione tra Sempio e Chiara Poggi avviene l'8 agosto alle 16.54 e dura 21 secondi, giusto il tempo per l'indagato di dire che sta cercando il fratello.