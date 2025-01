Bergamo: addetto alla sicurezza del Carrefour ucciso a coltellate, stava andando al lavoro, l'omicida è in fuga

Orrore a Bergamo nella centrale via Tiraboschi, nel centro di Bergamo, nel primo pomeriggio. Un uomo è morto accoltellato, per motivi da chiarire, all'origine potrebbe esserci una lite degenerata. La vittima si chiamava Mamadi Tunkara,40 anni era originario del Gambia ed lavorava come responsabile della sicurezza del supermercato Carrefour: stava arrivando in bici al supermercato, per iniziare il turno di lavoro. Arrivato all'altezza del passaggio Pierantonio Cividini, è stato spintonato da un uomo di colore sui 40/45 anni. Tunkara ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra, venendo colpito da tre o quattro coltellate. L'accoltellatore è poi scappato in via Moroni ed è ricercato dalla polizia, all’esame ci sono i filmati ripresi dalle molte telecamere che sono poste in zona.