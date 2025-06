A Busto Arsizio ucciso a coltellate il titolare di una cartoleria di lusso, killer in fuga

E' stato ucciso a coltellate da un uomo dileguatosi nel nulla Davide Gorla, titolare di una cartoleria di lusso nel centro di Busto Arsizio, in provincia di Varese. A tentare di soccorrere la vittima e a dare l’allarme, poco dopo le 18, sono stati gli esercenti delle attività vicine, richiamati dalle urla della vittima. Caccia ora all’omicida scappato a piedi ancora con il coltello in mano. Una telecamera di videosorveglianza ha ripreso la sua fuga. Davide Gorla, 65 anni, residente a Castellanza, è stato ammazzato all’interno della cartoleria. Non è chiaro il movente. Sembrerebbe non si sia trattato di una rapina ma non è escluso che l’omicida fosse alla ricerca di denaro. Secondo quanto si apprende, il commerciante avrebbe gridato "Cosa fai, ma sei pazzo" prima di essere raggiunto dai fendenti letali. E probabile che Davide Gorla conoscesse il suo assassino. Busto Arsizio è presidiata dalle forze di polizia. Sotto choc i residenti.