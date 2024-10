Festa del Cinema di Roma 2024, Verdone e De Sica mattatori alla Casa del Cinema. Miriam Leone è Oriana Fallaci. Il programma di oggi, lunedì 21 ottobre

Le passioni, gli affetti e la modernità di Oriana Fallaci, una masterclass con Chiara Mastroianni e un documentario su Mario Verdone. Eco tutti gli ingredienti della giornata di oggi, lunedì 21 ottobre, alla Festa del Cinema di Roma.





L’OMAGGIO ALLA FALLACI DI MIRIAM LEONE

Alle ore 19, presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la kermesse romana ospiterà l’anteprima di "Miss Fallaci" di Luca Ribuoli, Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella. La serie in otto puntate porta sul grande schermo la modernità di Oriana Fallaci, interpretata da Miriam Leone, e basata su due dei primi libri della scrittrice, “I sette peccati di Hollywood” e “Penelope alla guerra”. Ambientata alla fine degli anni '50, questa stagione segue gli inizi della carriera di Oriana Fallaci, quando era ancora conosciuta come "la ragazza del cinema" e lavorava come cronista per il settimanale italiano "L’Europeo". Fu in quel periodo che Fallaci trasformò il suo primo viaggio negli Stati Uniti in un'occasione irripetibile, incontrando personalità straordinarie e dipingendo un ritratto tagliente, spesso crudo e ironico, della società americana e del mondo dorato di Hollywood. Quegli anni furono segnati anche da profondi turbamenti personali, tra cui una relazione intensa e tormentata con il collega giornalista Alfredo Pieroni. Un legame carico di passione, ma anche di insicurezze e paure, che alla fine trascinò Fallaci in una spirale di autodistruzione. Soprattutto, però, fu il periodo in cui una giovane donna, con una determinazione e un talento fuori dal comune, scoprì la sua vera missione: raccontare la verità. E comprese che per farlo, le bastava la sua arma più potente: la sua voce, unica e distintiva.





CANNES ARRIVA A ROMA

Alle ore 21.30 presso la Sala Sinopoli invece si terrà la proiezione di "Emilia Pérez", un’opera per il nuovo millennio che fa tesoro di tutti i tesori cinematografici, narrativi e visivi del Novecento. Il regista Jacques Audiard sembra aver messo a frutto i tormenti, le passioni, le intuizioni e le visioni dei tanti generi che ha attraversato con il suo cinema. Probabilmente “il film” del 2024, vincitore a Cannes del Premio della giuria e della migliore interpretazione ex aequo alle tre protagoniste (Selena Gomez, Zoe Saldana e Karla Sofia Gascon) . Fa parte della sezione Best Of della Festa che porta all'attenzione del pubblico, in anteprima nazionale, tutti quei titoli di punta che sono stati presentati negli ultimi mesi durante i grandi Festival. La trama della pellicola racconta di Rita, un avvocato al servizio di un grande studio, che sembra più interessato a scagionare i criminali che a consegnarli alla giustizia. Un giorno riceve un'offerta del tutto inaspettata: aiutare un potente boss del cartello messicano della droga a ritirarsi dai suoi loschi affari e sparire per sempre. L’uomo ha in mente di attuare il progetto su cui lavora da anni: diventare la donna che ha sempre sognato di essere. Insoddisfatta del suo lavoro, Rita decide di accettare l’incarico, ignara del fatto che questa scelta cambierà per sempre la vita di molto.



STORIA DEL CINEMA, TRA VERDONE E MASTROIANNI

Alle ore 16.30 presso la Sala Petrassi, Chiara Mastroianni sarà protagonista di una masterclass con il pubblico della Festa. Dopo aver esordito giovanissima nel film “A noi due” di Claude Lelouch, al fianco di sua madre, Catherine Deneuve, l’attrice ha poi ricevuto una nomination ai Premi César per l’interpretazione in “Ma saison préférée” di André Téchiné e ha vinto il premio come Miglior attrice protagonista al Festival di Cannes per il film “L’hotel degli amori smarriti” di Christophe Honoré. La lunga collaborazione con il regista francese arriva fino al 2024 con Marcello mio, presentato anche in questo caso a Cannes, in cui l’attrice decide di far rivivere suo padre attraverso se stessa, con un talento fuori dal comune, incredibile coraggio e irresistibile ironia.

Alle ore 18.45 alla Casa del Cinema sarà proiettato “Mario Verdone: il critico viaggiatore” di Luca Verdone, un racconto a più voci che riscopre una figura fondamentale della critica cinematografica e ricostruisce il ritratto di una generazione che ha inventato l’Italia democratica e antifascista. A introdurre il film ci sarà il regista affiancato da Carlo Verdone, Christian De Sica e dalla produttrice Laurentina Guidotti. Alle ore 21, infine, il pubblico potrà assistere a Mimì metallurgico ferito nell’onore di Lina Wertmüller, nella versione restaurata da Museo Nazionale del Cinema di Torino in collaborazione con Minerva Pictures, Imago VFX, Audio Innova – Università di Padova | Spin off. Il film sarà introdotto da Carlo Chatrian (Direttore del Museo Nazionale del Cinema), Gabriele Perrone e Roberto Flamini (Laboratorio di Restauro del Museo Nazionale del Cinema).