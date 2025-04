'Mission: Impossible – The Final Reckoning', diffuso un nuovo trailer del film in arrivo il 22 maggio Photo Credit: Ufficio Stampa Paramount

Tom Cruise torna per la missione finale di Ethan Hunt. La Paramount Pictures ieri ha svelato il secondo trailer ufficiale di "Mission: Impossible – The Final Reckoning", che uscirà nelle sale italiane il 22 maggio. Una delle saghe action più famose degli ultimi anni che si prepara al gran finale, con acrobazie mozzafiato, adrenalina, avventura e ovviamente tanta emozione.

MISSION IMPOSSIBLE FINAL RECKONING, TRAMA E CAST

La trama del nuovo film è strettamente connessa al settimo capitolo (anche se a giudicare dal trailer sembra che ci saranno collegamenti e riferimenti a tutti i film della saga).

Ethan Hunt è riuscito ad entrare in possesso della chiave necessaria per sconfiggere il nemico virtuale. Prima di poterlo fare, deve radunare la sua squadra per trovare il sottomarino russo affondato che ospita il codice sorgente necessario per distruggere la tecnologia.

Nel trailer, si può vedere Cruise aggrappato a un aereo da caccia, una delle sue tante acrobazie che renderanno unico questo nuovo capitolo. L'interprete, in tutti questi anni, non si è mai risparmiato e ha sempre girato lui in prima persona le scene più incredibili e pericolose.

"Final Reckoning" vedrà l’attore riunirsi al regista Christopher McQuarrie da una sceneggiatura che ha scritto con Erik Jendresen. Nel cast saranno presenti anche Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Henry Czerny, Angela Bassett e Rolf Saxon.

CRUISE A CANNES?

Si è ampiamente ipotizzato che il film sarebbe stato lanciato al Festival di Cannes. 3 anni fa, proprio dalla Croisette, Cruise lanciò “Top Gun Maverick” che si rivelò essere un successo clamoroso. Non è quindi escluso che si potrebbe provare a replicare proprio quest’anno.

Nel frattempo l’attore sarà a Londra nei giorni precedenti al festival per ritirare una borsa di studio BFI e prendere parte a una masterclass. L'icona del cinema era al CinemaCon la scorsa settimana per mostrare proprio alcune immagini di “Final Reckoning” e ha tenuto un momento di commemorazione per il suo defunto co-protagonista di “Top Gun”, Val Kilmer.

Tutti i film della saga di "Mission Impossible", iniziata nel 1999 da Brian De Palma, sono disponibili nel catalogo streaming di Paramount Plus. Il nuovo capitolo invece farà il suo ingresso nelle sale italiane il prossimo 22 maggio.