Jannik Sinner batte Alcaraz e vince il Six Kings Slam, il torneo da sei milioni di dollari

Jannik Sinner non si ferma più e vince anche il Six Kings Slam, il torneo disputato in Arabia Saudita e incassa sei milioni di euro. Il 23enne altoatesino, numero uno del mondo, si è imposto nella ricca esibizione di Riad, superando il 21enne spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-3 dopo due ore e 21 minuti di gioco.





La gara

La cifra può stupire ma questo era il montepremi in palio per questo torneo esibizione. E se lo è aggiudicato Jannik Sinner che nella finale ha battuto il rivale e amico Carlos Alcaraz . L'altoatesino però ha dovuto faticare per vincere. La gara è stata molto in equilibrio. L'azzurro è riuscendo a capovolgere un primo set perso al tiebreak e mettendo in difficoltà lo spagnolo giocando sempre in maniera aggressiva. Alla fine ha vinto 6-7, 6-3, 6-3.





Le parole di Sinner

"Prima di tutto voglio cominciare da dove aveva finito di parlare Carlos, grazie è stata una esperienza bellissima" ha detto Sinner durante la cerimonia di premiazione. "L'anno prossimo tornerò sicuramente. Tra noi è una bella sfida, ci svegliamo la mattina cercando dei modi per batterci. La ragione per cui siamo venuti qui è mostravi che cos'è il tennis. Io e Carlos siamo buoni amici, cerchiamo di divertirci. Finora le nostre partite sono state ottime e speriamo che la nostra rivalità duri il più possibile. Ringrazio tutto il pubblico, l'atmosfera è stata incredibile fin dal primo giorno".

La rivincita

Tra i due, pur essendo amici, i match sono sempre giocati con molta intensità. Quella di ieri sera più che una esibizione è stata una sorta di rivincita visto che quest'anno Sinner è sempre uscito sconfitto dai confronti con l'iberico. L'ultima volta, è stata proprio un paio di settimane fa in finale a Pechino.