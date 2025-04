Arriva la Pasqua, alle stelle i prezzi dei biglietti per aerei, treni e bus, ma si può risparimare

Arriva la Pasqua, c’è voglia di viaggio, ma puntualmente con le festività arriva il caro prezzi dei biglietti, che siano per i voli aerei, per le tratte ferroviarie o quelle in autobus, chi parte si deve preparare a sborsare di più rispetto ad altri periodi dell’anno. Gli italiani devono fare i conti con rincari. In alcuni casi superano il 200% anche per le tratte nazionali. Prezzi che, ad esempio su un volo da Milano alla Puglia potrebbero equivalere a quelli di un biglietto per New York. L’ideale sarebbe aver già pianificato con largo anticipo il viaggio e l’acquisto del biglietto, soprattutto. Le associazioni dei consumatori hanno denunziato l’immancabile caro-trasporti che accompagna le festività.





Aerei

Chi parte con l’aereo deve fare i conti con prezzi dei biglietti che hanno subito una vera e propria impennata. L’esempio può essere un volo di andata e ritorno da Milano Linate per Brindisi (con partenza venerdì 18 aprile e ritorno martedì 22 aprile). Il prezzo base è di 619 euro. Per fare un paragone, nello stesso periodo un volo per New York costa 571 euro con uno scalo. Altro esempio è quello del volo per Catania. Per un biglietto andata-ritorno da Milano la spesa è di 518 euro. Per Palermo la base è 499 euro. Analizzando i prezzi su altre tratte, si scopre che per un volo da Genova a Catania si spendono 401 euro, mentre da Torino a Lamezia Terme costa 398 euro. Gli aumenti delle tariffe sono stati denunciati dalle organizzazioni di consumatori. Assoutenti segnala che il rincaro dei prezzi rispetto ai normali giorni non festivi è di quasi il 240% per la rotta Linate-Brindisi, del 248% per Genova-Catania e del 468% per la Torino-Lamezia Terme.





Treni

Identica situazione anche per chi ha deciso di viaggiare in treno. Per un biglietto da Torino a Reggio Calabria, con partenza il 18 aprile, il costo varia tra i 195 e i 360 euro. Dipende dal tipo di collegamento e dall’orario di partenza. Non va meglio su altre tratte come Milano-Reggio Calabria, Milano-Lecce, Genova-Lecce, o Torino-Salerno. Anche in questo caso i prezzi oscillano tra i 100 e i 350 euro.





Pullman

Il mezzo più economico per viaggiare è sicuramente il pullman, utilizzato soprattutto dai più giovani. Ma anche in questo caso si registrano aumenti, anche consistenti, sul prezzo dei biglietti. Sempre secondo le associazioni dei consumatori, un tagliando da Milano o Torino verso Reggio Calabria, Lecce o Bari supera i 120 euro. E più si avvicina la Pasqua, più i prezzi salgono





Si può risparmiare?

Con i prezzi dei biglietti alle stelle si cercano scappatoie per poter risparmiare qualcosa. Tra i trucchi più utilizzati, c’è quello di acquistarli con largo anticipo. Oppure partire da uno scalo secondario dove il costo dei voli è più basso più bassi rispetto agli aeroporti principali come Milano Malpensa o Roma Fiumicino. L’ultimo consiglio è quello di fare molta attenzione, quando si prenota il volo, ai cosiddetti “extra” come i bagagli e il loro peso, il posto sicuro ed altre spese accessorie, per evitare un ulteriore sbalzo del prezzo del biglietto.