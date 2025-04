È morto Antonello Fassari, attore versatile e talento indimenticabile del teatro e del cinema italiano

È morto Antonello Fassari, aveva 72 anni. Nato a Roma il 4 ottobre 1952, è stato uno degli attori più amati e versatili del panorama teatrale, televisivo e cinematografico italiano. Da tempo era malato. La notizia, che è stata inizialmente diffusa dal sito “Cinemotore” ha poi trovato conferma sulla pagina Facebook dell'attore in cui amici e colleghi stanno postando il loro cordoglio. Diplomato all'Accademia d'arte drammatica "Silvio d'Amico" nel 1975, l'attore ha seguito un percorso accademico e professionale che lo ha portato a diventare uno dei più apprezzati interpreti del panorama teatrale italiano. Deve la notorietà a programmi tv come “Avanzi” di Serena Dandini, dove interpretava il compagno Antonio, con eschimo e borsa di Tolfa. Ma anche Antonello Bufalotti, detto "Puccio" nella serie “I ragazzi della 3 C” e soprattutto la fiction “I Cesaroni” dove interpretava il ruolo dell'oste Cesare Cesaroni. Malato da tempo, Fassari ha lavorare fino agli ultimi giorni.





La carriera

La carriera di Anonello Fassari non stata solo televisiva, ma anche cinematografica. Diverse le partecipazioni: “Box Office 3D - Il film dei film” del 2011, a ”La mossa del pinguino” del 2014, e “Suburra” uscito nel 2015. Fassari ha anche recitato nella miniserie “Luisa Spagnoli” del 2016, mentre nel 2024, era stato protagonista nel film “Il tempo è ancora nostro” del regista Maurizio Matteo Merli. Fassari è stato anche regista Nel 2000, ha diretto il film “Il segreto del giaguaro”. Ha partecipato a produzioni di successo come “Romanzo criminale” del 2005 “Selvaggi” del 1995. La carriera di Antonello Fassari passa anche dalla musica. Nel 1984 ha inciso una canzone rap intitolata “Romadinotte".





L’amore per la Roma

Antonello Fassari era anche un noto tifoso della Roma. Quando gli impegni lo permettevano era presente allo stadio Olimpico. Nel 2020, l’attore è stato premiato con il “Premio Sette Colli Romanisti”, un attestato di stima per il suo impegno e il suo amore per la squadra della capitale.





Il cordoglio di Claudio Amendola

“Sarai per sempre mio fratello”. Così Claudio Amendola piange la morte di Antonello Fassari, l'attore con cui ha condiviso l'avventura dei Cesaroni e non solo. “Sapevamo che questa serie nuova sarebbe stata dedicata a lui perché ci era nota la malattia bastarda che lo aveva colpito, ma non eravamo preparati alla notizia. Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare mi aspetto che stia borbottando da qualche parte lassù” ha aggiunto.