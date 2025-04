Saranno 11 milioni gli italiani in viaggio per Pasqua, e c’è chi ne approfitta per un lungo ponte fino al 1 maggio Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Pasqua in viaggio per 11,3 milioni di Italiani, secondo un’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi. Tanti i connazionali che approfitteranno delle festività per concedersi un po’ di riposo. Chi parte genera un giro d’affari di circa 4,9 miliardi di euro. Il dato sembra incoraggiante per il settore turistico. Uno tra quelli in salute. “Anche per Pasqua, il turismo italiano”, ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè “conferma il suo buono stato di salute. Quasi il 90% degli italiani sceglie l’Italia: è un segnale chiaro della voglia di riscoprire il nostro Belpaese” ha aggiunto.





Pasqua e ponti

Quest’anno il calendario gioca a favore di chi vuole concedersi una lunga vacanza. Infatti con pochi giorni di ferie si può stare lontano dal lavoro da Pasqua al primo maggio, complice la festività del 25 aprile. Secondo il sondaggio, sono 2,7 milioni di italiani che hanno deciso di prolungare la vacanza. Il giorno da “bollino nero” per le partenze sarà il Venerdì Santo, con circa 5 milioni di italiani che si metteranno in viaggio. Quest’anno la destinazione preferita è l’Italia, scelta dall’88% degli intervistati.





Le mete estere

Chi invece passerà la vacanza all’estero a Pasqua, sceglierà le mete classiche europee come Londra, Parigi, Berlino, Lisbona, Madrid, Atene e Istanbul. Cresce l’interesse per mete extraeuropee come il Mar Rosso, il Marocco, Zanzibar e Capo Verde. Non mancano mete come il Giappone, Vietnam, Uzbekistan, Maldive e gli USA.





Cresce il turismo organizzato

Sono circa 545mila gli italiani che si affideranno a tour operator e agenzie di viaggio per la vacanza di Pasqua. Confermando così il trend positivo: tra Pasqua e i ponti primaverili si registra un incremento del +3,4% rispetto al 2024.





L’aumento dei prezzi

Il retro della medaglia di queste vacanze di Pasqua è l’aumento di prezzi. Secondo il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, l’aumento del costo della vita ha influenzato le scelte di molti. Almeno tre viaggiatori su quattro sono stati costretti a ridurre il budget, ma anche la durata delle vacanze. Anche se i dati sono comunque incoraggianti: “Questo movimento turistico è un ottimo segnale di recupero, soprattutto dopo il calo registrato nel trimestre invernale” ha aggiunto Bocca .