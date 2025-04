MOTO GP: JORGE MARTIN, VIVO PER MIRACOLO, LO SPAGNOLO DELL 'APRILIA TRAVOLTO IN PISTA IN QATAR DOPO UN ERRORE IN CURVA Photo Credit: agenzia ipa

Ricaduta per Jorge Martin sul circuito d i Lusail . Il pilota spagnolo rientrato dopo uno stop di due mesi è stato investito dalla moto di Fabio Di Giannantonio mentre girava in pista, e dopo un errore in curva che lo ha fatto cadere. Il campione del mondo della Aprilia ha riportato uno pneumotorace con minima soffusione pleurica, otto fratture degli archi costali posteriori e tre fratture costali a carico degli archi laterali. "Grazie a Dio poteva andare molto peggio . Cercherò di tenerci aggiornato", ha scritto sui social il pilota che ha postato una sua foto dall' Hamad General Hospital di Doha .

STAGIONE COMPROMESSA

Appena rientrato dopo aver recuperato da due infortuni che l'hanno tenuto fermo fino al quarto appuntamento della stagione 2025, nella domenica del Gran Premio del Qatar il campione del mondo in carica della MotoGp Jorge Martin si è fatto male di nuovo. Martin è uscito da una curva troppo largo e ha toccato il blu adiacente al cordolo, con quella parte che è leggermente rialzata. Proprio questo "scalino" gli ha fatto perdere il controllo della sua Aprilia, ed è stato travolto da Di Giannantonio. Lo spagnolo, una volta a terra, è stato colpito dalla moto del pilota del team VR46,che era in coda al gruppo dopo un contatto con Alex Marquez a inizio gara, e che non è riuscito a evitarlo e lo ha colpito sulla schiena. Le fasi dell’incidente, viste in pista e sui teleschermi sono state impressionanti.Martin è rimasto per qualche minuto a bordo pista ed è stato aiutato immediatamente dai medici, prima di essere trasportato al centro medico dove ha svolto i primi esami

LA DIAGNOSI

'Ha subito un trauma toracico, è cosciente senza problemi agli arti'', i primi riscontri del suo team, Aprilia Racing, sulla scia della caduta avvenuta qualche giro oltre metà gara. Alcuni esami all'Hamad General Hospital di Doha, fra i quali una Tac, hanno poi ''evidenziato un aumento del pneumotorace. Ciò renderà necessario il posizionamento di un drenaggio in aspirazione''.''Martin dovrà rimanere sotto osservazione per qualche giorno in ospedale fino alla risoluzione del pneumotorace''. ''Dall'esame finale risulta inoltre la presenza di sei fratture degli archi costali posteriori di destra, dalla uno alla sei''. Una situazione dolorosa è che costringerà Martin ad un lungo riposo per la risoluzione delle fratture.