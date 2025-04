Max Verstappen ha vinto il Gp del Qatar, penultima prova del Mondiale di Formula 1

Il quattro volte campione del mondo Max Verstappen vince il Gp del Qatar di Formula 1. L'olandese della Red Bull si impone davanti al monegasco della Ferrari Charles Leclerc. Terzo l'inglese della McLaren Oscar Piastri. Quarto posto per l'inglese della Mercedes George Russell che precede il francese dell'Alpine Pierre Gasly e l'altra Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz. Solo decimo l'inglese della McLaren Lando Norris penalizzato da 10 secondi di stop and go, per non aver rispettato il regime di bandiera gialla, quando era secondo. Resta viva per la scuderia di Maranello la possibilità di vincere il titolo Costruttori. La Ferrari si porta a -21 (640 a 619) dalla McLaren nella classifica mondiale. il titolo si deciderà la prossima settimana ad Abu Dhabi.