Serie A, finisce pari il derby Lazio-Roma, l'Atalanta torna al successo e batte il Bologna

LAZIO-ROMA 1-1

Un pareggio che rallenta la rincorsa di entrambe verso la zona Champions League: i biancocelesti restano sesti con due punti di vantaggio sui giallorossi, settimi. La gara - preceduta dai soliti scontri tra tifosi e forze dell'ordine- è stata intensa e si è accesa soprattutto nella ripresa. Nel primo tempo è la Lazio ad avere le occasioni: prima un colpo di testa di Romagnoli, ben parato da Svilar; poi uno slalom speciale in area con Isaksen, il cui tiro è disinnescato dal portiere giallorosso. A inizio ripresa Lazio in vantaggio con un altro colpo di testa di Romagnoli; una volta sotto, reagisce la Roma: colpo di testa di Mancini e grande parata di Mandas. Che nulla può al 24esimo con il fantastico piazzato di Soulè, che dal limite bacia la faccia bassa della traversa ed entra in porta: 1-1. Nel finale entrambe provano a vincere - più con i nervi che con il gioco- ma il risultato non cambia più.

ATALANTA-BOLOGNA 2-0

L’Atalanta non vinceva in casa dal 22 dicembre dello scorso anno. Il Bologna è arrivato a Bergamo con il vento in poppa, deciso a sfruttare l’occasione per il sorpasso. Invece ad esultare è stato Gasperini: il ritorno al successo vale la conferma del terzo posto in classifica, davanti alla Juventus. I rossoblu sono stati ricacciati a due punti dalla zona Champions. Pronti, via e Atalanta in vantaggio: gol di Retegui dopo due minuti, su assist di Bellanova. Al ventunesimo raddoppio a firma di Pasalic. Dalla mezzora in poi il Bologna trova la forza di spingere, ma va a sbattere contro un grande Carnesecchi, protagonista con le sue parate.

COMO-TORINO 1-0

Con dodici punti di vantaggio sul terzultimo posto, il Como può dirsi salvo. Il Toro ha mancato l’occasione del salto di qualità, ma resta a centro classifica. I lariani hanno giocato più e meglio nel primo tempo, chiuso meritatamente in vantaggio grazie al gol segnato di testa da Douvikas, alla sua seconda rete in serie A. I granata hanno reagito nella ripresa e hanno costruito diverse occasioni, il pareggio non sarebbe stato demeritato. In pieno recupero annullato il possibile 1-1 di Ilic: battendo il corner Biraghi ha toccato due volte il pallone, il VAR se ne è accorto e Fabregas ha potuto esultare

FIORENTINA-PARMA 0-0

I viola hanno risentito delle fatiche di coppa e non sono stati brillanti. I ducali hanno strappato un altro punto importante nella corsa salvezza. Partita bruttina, senza troppe occasioni. La Fiorentina sembra intrappolata nel traffico della corsa verso l’Europa (ottavo posto), il Parma si è confermato compatto ed è salito a + 4 sul terzultimo posto.

VERONA-GENOA 0-0

Un piccolo passo per entrambe, al culmine di una partita brutta, lenta, senza emozioni ed occasioni. Match equilibrato, per l’Hellas è il terzo pareggio consecutivo, che vale un + 8 sul terzultimo posto. Il Genoa, che è sembrato un po’ spuntato, consolida la sua tranquilla posizione a metà classifica.