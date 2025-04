Oggi, 20 aprile si celebra la Pasqua, il giorno della resurrezione di Gesù, curiosità significati di questo giorno

Per i cristiani la Pasqua è la festività più importante, anche del Natale perché in questa giornata si celebra la resurrezione di Gesù. La data questa festività cambia continuamente ed è legata al ciclo lunare e viene calcolata secondo il calendario gregoriano. Per i credenti cristiani cattolici la Pasqua deve cadere sempre di domenica. Anche in questo caso c’è una spiegazione ed è legata al fatto che secondo i Vangeli, Gesù è risorto il primo giorno dopo il sabato. Infine, la Pasqua cade sempre nel periodo compreso tra il 22 marzo e il 25 aprile.





I significati della Pasqua

Pasqua è una festività ricca di significati: da quelli religiosi principalmente, poi quelli simbolici, per finire con quelli tradizionali che sono diversi in ogni parte del mondo. In origine il termine Pasqua, che deriva dall’aramaico “Pesach” ovvero “passaggio” era utilizzato per celebra la liberazione del popolo d’Israele dalla schiavitù in Egitto da parte di Mosè. Con il Cristianesimo, la festività venne fatta coincidere con la resurrezione di Gesù Cristo.





L’uovo di Pasqua

La tradizione dell’uovo di Pasqua sarebbe antichissima. Tracce si possono trovare nelle civiltà egizie, greche, ma anche nell’antica Gallia, a Roma. L’uovo rappresentava il simbolo della vita. Il primo uovo di Pasqua al cioccolato, invece, fu prodotto in Inghilterra nel 1873 dalla J. S. Fry & Sons di Bristol, ma la vera e propria diffusione ci porta al regno di Luigi XIV, in Francia, quando divenne una tradizione per celebrare la Pasqua. Per quanto riguarda l’arte della decorazione delle uova, dobbiamo andare in Ucraina. Qui vengono colorate con tinture fissate a cera e regalate dentro a graziosi cestini di vimini foderati in erba. La sorpresa all’interno dell’uovo di cioccolato, invece è tutta italiana e nasce nel 1925, quando la Casa Sartorio di Torino riempì le sue uova con confetti e piccoli animaletti di zucchero. Tra le uova di Pasqua da record ci sono quello realizzato in un centro commerciale in provincia di Bergamo nel 2011: alto 10 metri e dal peso di 7.000 chilogrammi. Nel 2015 a San Carlo de Bariloche, in Argentina, alcuni maestri cioccolatieri hanno creato un uovo da oltre 8 tonnellate e alto oltre 10 metri. Infine ad Asiago, nel 2018 il maître chocolatier tedesco di fama internazionale, Ovet Von Dent realizzò un enorme uovo di cioccolato usando più di 71mila barrette di cioccolato alto quanto la torre campanaria cittadino





Il coniglio pasquale

Nel Regno Unito la Pasqua è “Easter”, termine che sarebbe fatto risalire al nome dell’antica dea pagana della primavera, "Eostre", che spesso assumeva la forma di un coniglio. Oggi il coniglio pasquale è uno dei simboli di primavera, ma è anche simboli di fertilità ed ha origini pagane. Infatti appartenente alla cultura tedesca e anglosassone. La tradizione vuole che negli Stati Uniti sia un coniglietto a portare in dono ai bambini un cesto di uova colorate. Essendo un animale molto dispettoso, nasconderebbe in giardino le uova, invitando di piccoli a cercarle e recuperarle la mattina di pasqua.





La colomba pasquale

La colomba è il simbolo della pace e della fratellanza universale. La leggenda sulla colomba pasquale (intesa come dolce) vuole che il re longobardo Albonio, dopo aver conquistato la città di Pavia pretese la consegna di 12 fanciulle vergini. Per evitare il sacrificio, le donne gli offrirono un dolce a forma di colomba. Dolce gradito dal sovrano che cambiò idea sul suo crudele proposito. La colomba pasquale moderna ha origini italiane. È nata a Milano negli anni '30 del secolo scorso, venne creata usando un impasto simile a quello del panettone.