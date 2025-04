Nell’Universo esiste un pianeta con due soli come in Star Wars, ma ha un’orbita mai vista prima Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Sembrava solo destinato ai film di fantascienza, ma esiste veramente un pianeta che orbita attorno a due soli, disegnando un’orbita perpendicolare al piano delle sue stelle madri. Si tratta di un caso unico nel suo genere. La scoperta, che apre nuove frontiere nello studio degli esopianeti, è stata guidata da un team dell’Università di Birmingham e pubblicata sulla prestigiosa rivista Science Advances. Il pianeta in questione si chiama 2M1510 (AB) b ed è stato scoperto attorno a una coppia di giovani nane brune. E’ stato osservato usando il Very Large Telescope dell’Osservatorio Europeo Australe, in Cile. La scoperta rende reale l’intuizione degli sceneggiatori del celebre mondo immaginario di Tatooine in Star Wars.





Un’orbita a 90 gradi

2M1510 (AB) b ha un’orbita a 90 gradi, cioè perpendicolare che gli studiosi definiscono un'orbita polare. Si tratta di un comportamento finora solo ipotizzato. Non esistevano prove concrete. “Un pianeta in orbita non solo attorno a una binaria, ma a una binaria di nane brune, e che per di più segue un’orbita polare, è decisamente incredibile ed entusiasmante”, ha dichiarato il coautore dello studio Amaury Triaud, dell’Università di Birmingham. Fino ad oggi erano stati scoperti diversi pianeti che orbitano attorno a due stelle, con orbite sempre allineate. Ovvero il pianeta segue più o meno lo stesso “disco” su cui le due stelle ruotano l’una attorno all’altra.





Le nane brune

Le stelle attorno a cui orbita 2M1510 (AB) b non sono le stelle “classiche”, si tratta di nane brune, oggetti celesti troppo massicci per essere definiti pianeti, ma troppo poco massicci per innescare le reazioni nucleari che alimentano le stelle vere e proprie. Nel caso della stella scoperta, queste due nane brune formano un sistema in cui, visti dalla Terra, i due oggetti si eclissano a vicenda. È proprio studiando questi movimenti che il team ha rilevato la presenza del pianeta e definito la sua orbita.





Stravolte le regole

Questa scoperta rappresenta una prova concreta dell’esistenza di pianeti su orbite polari attorno a sistemi binari e dimostra che i pianeti possono nascere e sopravvivere anche in condizioni estreme e in geometrie inaspettate.





Tatooine

Quando la fantasia anticipa la realtà. La scoperta del team dell’Università di Birmingham ci ricorda un mondo come quello di Luke Skywalker. 2M1510 (AB) b con la sua orbita "fuori asse" ci ricorda che nello spazio esiste ciò che l’uomo, al momento, vede solo nella fantasia.