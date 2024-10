Da domani torna la Champions League, su RTL 102.5 la radiocronaca delle partite delle cinque squadre italiane

Torna la Champions League, con la terza giornata della prima fase. Appuntamento su RTL 102.5 con la radiocronaca delle partite di tutte le squadre italiane. Si riparte, in giro per l’Europa alla ricerca di conferme e di riscatti. L’impegno più complicato sulla carta sembra toccare al Bologna, per le altre si presenta l’opportunità di mettere un po’ di punti in cascina. Tenendo presente che nulla può essere dato per scontato e che le scorie del doppio impegno (campionato e coppe) possono condizionare prestazioni e risultati.

MILAN-BRUGES domani alle 18.45

C’è un solo risultato per i rossoneri: la vittoria. I tre punti sono indispensabili visto che in classifica sono ancora fermi a quota zero. L’aver affrontano Liverpool e Leverkusen giustifica il deficit, ma ora bisogna cambiare marcia contro la squadra belga. Anche perché al prossimo turno il Milan affronterà il Real Madrid in trasferta. Chissà se Leao, messo in punizione sabato, tornerà tra i titolari. Contro l’Udinese è arrivata una vittoria sofferta, in Champions va alzata la qualità.

JUVENTUS-STOCCARDA domani alle 21.00

La Juve di Champions segna in abbondanza e vince. A differenza di quella che in campionato ha subito trovato grande solidità difensiva ma non è stata altrettanto brillante in attacco. Bianconeri a punteggio pieno in Europa, battere lo Stoccarda consentirebbe di avvicinarsi ai quarti. I tedeschi sono reduci da una pesante sconfitta con il Bayern Monaco (0-4), Thiago Motta dovrebbe recuperare Conceicao.

ASTON VILLA-BOLOGNA domani alle 21.00

Ancora una trasferta inglese per i rossoblu. Dopo Liverpool, ecco Birmingham. Ad Anfield il Bologna è stato protagonista di una bella prestazione, che come era prevedibile ha portato complimenti ma non punti. L’Aston Villa è partito forte in Champions, con due vittorie in due partite. Non sarà semplice per la squadra di Vincenzo Italiano. Che però vive questa Champions come una festa. E quando non ci si pone limiti può anche arrivare il colpaccio.

ATALANTA-CELTIC mercoledì alle 18.45

Gasperini ancora una volta sta riuscendo a rigenerare la Dea. In campionato sembra aver recuperato la continuità che è mancata nelle prime giornate. In coppa l’Atalanta ha fatto bene: pareggio ( che andava stretto) con l’Arsenal, netta vittoria sullo Shaktar. Il Celtic non va preso sottogamba, ma la vittoria sembra alla portata dei bergamaschi. Altri tre punti consoliderebbero una classifica già positiva.

YOUNG BOYS-INTER mercoledì alle 21.00

Sulla carta il pronostico è per i nerazazurri. Capaci di fermare sul pareggio il Manchester City e di rifilare quattro gol alla Stella Rossa. Mentre gli svizzeri in Champions hanno perso due partite su due senza segnare nemmeno un gol. Ma il campo sintetico, qualche infortunio e l’involontaria sottovalutazione della partita devono tenere sul filo Simone Inzaghi e i suoi.