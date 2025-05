Giro d’Italia, Mads Pedersen padrone a Valona, per lui vittoria di tappa e maglia rosa

PEDERSEN DOMINATORE

Mads Pedersen è stato il protagonista assoluto di questa ultima giornata del Giro in Albania. Sul traguardo di Valona ha vinto la tappa e ha riconquistato la maglia rosa. Per il danese è il secondo successo di tappa in tre giorni, con i secondi di abbuono ha effettuato il controsorpasso su Roglic, ora secondo in classifica generale con un ritardo di nove secondi.

TAPPA COMBATTUTA

La prima parte della tappa era vissuta su una fuga animata da sei corridori: gli italiani Germani e Tonelli, i britannici Tarling e Donovan, l’australiano Hamilton, il belga De Bondt. Quest’ultimo è stato il primo a staccarsi, poi la situazione è cambiata sulle rampe della salita ai mille metri di Qafa e Llogardase: al comando si è formata una nuova coppia: lo spagnolo Pello Bilbao e l’italiano Lorenzo Fortunato. I due hanno resistito anche in discesa, ma a venti chilometri dall’arrivo sono stati ripresi dal gruppo.