Nuova gaffe dell'amministrazione americana, Hegseth condivide piani militari su una chat privata

Il New York Times spiega che nella seconda chat di Signal utilizzata da Hegseth, il capo del Pentagono ha condiviso i programmi di volo degli F/A-18 Hornet diretti a colpire gli Houthi nello Yemen. Si tratta sostanzialmente degli stessi piani di attacco che Hegseth aveva condiviso in un'altra chat di Signal nella quale era stato incluso per errore anche il caporedattore di The Atlantic Jeffrey Goldberg. La differenza tra le due chat è che questa seconda appena rivelata dal New York Times e dalla Cnn è stata creata proprio da Hegseth con il nome 'Defense Team Huddle', come hanno spiegato fonti ben infornate.

MA CI SONO O CI FANNO?

Già in precedenza i piani militari erano stati condivisi su una chat creata dal consigliere per la sicurezza nazionale Waltz, dove per errore era stato inserito un giornalista. In seguito a quell’incidente, al Pentagono avevano deciso di restringere il numero di membri di queste chat. Ma Hegseth ne ha creata addirittura un’altra, in cui ha inserito anche i suoi contatti privati. Nei giorni scorsi si è appreso poi che anche la mail con la quale si annunciava il taglio dei fondi per le università non allineate con l’amministrazione Trump era stata inviata per sbaglio. Insomma, un errore dopo l’altro: Houston, abbiamo un problema.