Esecuzione per strada a Roma, duplice omicidio al Pigneto, le vittime sono una coppia di cinesi

AGGUATO IN MEZZO ALLA STRADA

Stavano tornando a casa su biciclette con pedalata assistita, ieri sera poco dopo le 23. Erano praticamente arrivati quando qualcuno li ha affiancati a bordo di uno scooter: in pochi secondi contro di loro è stata esplosa una serie di colpi di pistola. Il killer e chi guidava la moto sono fuggiti, i corpi delle vittime sono rimasti a terra. Sono intervenuti alcuni passanti, alcuni sotto choc; i soccorsi sono stati immediati, ma non c’è stato nulla da fare, i due sono praticamente morti sul colpo.

COPPIA DI ORIGINE CINESE

Si tratta di una coppia, di origini cinesi: lui cinquant’anni, lei un po’ più giovane. Insieme gestivano una piccola attività commerciale nella zona. Siamo in via Prenestina, all’altezza del Pigneto. L’agguato è avvenuto davanti al civico 62, dove le due vittime abitavano, nel tratto sotto lo svincolo sopraelevato della tangenziale. Non siamo lontani dal quartiere San Lorenzo e dalla stazione ferroviaria di Roma Termini.

L'OMBRA DEL RACKET

Dai primi rilievi sembra essersi trattato di una esecuzione: entrambi sono stati colpiti alla nuca. Pare stagliarsi l’ombra della criminalità organizzata e del racket; potrebbe essere stato un regolamento di conti. Le indagini, in questa fase iniziale, procedono comunque a tutto campo. Nel palazzo al Pigneto dove le due vittime vivevano da tempo, risiedono diverse famiglie di origine cinese. Alcuni vicini di casa hanno raccontato di aver spesso sentito i due mentre litigavano, ma al momento non sembra un fatto rilevante nelle indagini per duplice omicidio: molte coppie litigano, non tutti vengono freddati da un killer sotto casa.