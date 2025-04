Serie A, il Bologna batte l'Inter all'ultimo minuto, nerazzurri agganciati dal Napoli; l'Atalanta vince con il Milan

L’Atalanta è alla seconda vittoria consecutiva dopo un periodo non facile: il terzo posto dei bergamaschi è puntellato. Il Milan sprofonda , altro che zona Champions, per i rossoneri sarà difficile arrivare in Europa League, sempre che non ci arrivi vincendo la coppa Italia. Meritato il successo della squadra di Gasperini. Primo tempo bruttino e noioso. Possesso palla bergamasco (62%) nella metà campo avversaria con i rossoneri ad aspettare l’occasione giusta per partire in contropiede. La chance migliore per l’Atalanta è un colpo di testa di Ederson, che da buona posizione manda fuori; poco prima dell’intervallo replica il Milan con Jovic: spalle alla porta l’attaccante si gira bene ma tira sul fondo. Al 17esimod della ripresa passa l’Atalanta con una azione molto bella: va via Lookman a sinistra, cross, sul secondo palo sponda di testa di Bellanova, con il colpo vincente (sempre di testa, quasi in tuffo) di Ederson . La reazione del Milan è impalpabile, i bergamaschi sfiorano il raddoppio in almeno due occasioni: prima Retegui manda fuori da un metro, poi Lookman solo davanti a Maignan trova la respinta di piede del portiere. Ma Gasperini può comunque festeggiare, per Conceicao l’ennesima figuraccia.

Ancora una volta Bologna è fatale all’Inter . Un gran gol di Orsolini al 94esimo minuto stende i nerazzurri, ora raggiunti dal Napoli. I rossoblu tengono vivo il sogno Champions. Al Dall’Ara partita intensa, forse non bella. Un Bologna quadrato e ben organizzato aveva imbrigliato un’Inter stanca. Sembrava uno 0-0 scritto, invece all’ultima azione i padroni di casa hanno trovato la rete della vittoria : rimessa laterale sporcata da Bisseck, gran semirovesciata di Orsolini e Sommer battuto. La prima occasione era stata per l’Inter: al secondo minuto fuori di poco un colpo di testa di Carlos Augusto, poi meglio i rossoblu: decisivo una deviazione di pavard su conclusione a colpo sicuro di Dall’Inga. Nella ripresa possesso palla dei nerazzurri, ma senza occasioni: solo un palo in mischia di Lautaro su uscita sbagliata di Ravaglia. Nei minuti finali il Bologna ci ha creduto di più e ha spinto: premiato dal gol last minute. I cambi di Italiano (Cambiaghi e Orsolini) hanno dato la scossa, quelli dell’Inter decisamente no.

EMPOLI-VENEZIA 2-2

In palio c’erano punti pesanti per la corsa salvezza. La vittoria avrebbe rappresentato una svolta per l’una o per l’altra. La sfida del Castellani è invece finita in pareggio: occasione persa per entrambe, ma entrambe in realtà hanno fatto un piccolo passo, accorciando le distanze dal Lecce, che – dopo aver perso contro il Como- conserva un solo punto di margine sulla coppia delle terzultime. Partita scoppiettante solo nel secondo tempo: va avanti l’Empoli con una bella girata al volo di Fazzini al 14esimo. Otto minuti più tardi Yeboah pareggia sfruttando una uscita sbagliata di Vasquez. A cinque minuti dal novantesimo il gol di Busio sembra mandare in orbita il Venezia, ma l’Empoli reagisce subito e pareggia nel giro di sessanta secondi con un bel diagonale di Anjorin.

IN CAMPO A PASQUETTA

Il programma della 33esima giornata prosegue nel lunedì di Pasquetta. Si comincia alle 12.30 con la sfida tra Torino e Udinese. Alle 15.00 si va in Sardegna per l’incontro tra Cagliari e Fiorentina. Alle 18.00 la Lazio sarà a Marassi ospite del Genoa. In serata, alle 20.45, la Juventus giocherà in trasferta contro il Parma: gli emiliani cercano punti salvezza, i bianconeri vogliono puntellare la zona Champions League.