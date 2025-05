Serie A, pareggio tra Bologna e Juventus, bianconeri raggiunti al quarto posto da Roma e Lazio

BOLOGNA-JUVENTUS 1-1

Un pareggio giusto, al termine di una partita equilibrata e combattuta, entrambe hanno cercato di vincerla. Il risultato è un gran traffico in zona Champions, con la Juventus raggiunta da Roma e Lazio al quarto posto. La prossima settimana altri scontri diretti: Lazio-Juventus, Atalanta-Roma, Milan-Bologna. Al Dall’Ara la Juve parte forte e dopo otto minuti va in vantaggio: gran diagonale dal limite di Kephren Thuram, non perfetto il tentativo di parata di Skorupski, che tocca ma non trattiene. Sulle ali dell’entusiasmo i bianconeri ( in maglia gialla) potrebbero assestare il colpo del KO, ma Kolo Muani e Nico Gonzales non agganciano palloni interessanti. Con il passare dei minuti il Bologna si riassesta e alza il baricentro: Di Gregorio deve respingere un insidioso tiro cross di Orsolini, proteste dei padroni di casa per un contatto in area juventina tra Mc Kennie e Freuler. Prima del finale Nico vola in contropiede, ma è in netto fuorigioco e il suo gol viene annullato. Più millimetrico l’off side di Cambiaso che cancella il possibile raddoppio bianconero. Al nono della ripresa il pareggio dei padroni di casa: cross di Cambiaghi, sponda di Dall’Inga e conclusione vincente di Freuler, nonostante il tentativo di deviazione di Renato Veiga. Nell’ultima mezzora il Bologna sembra più brillante, ma l’occasione grossa ce l’ha la Juventus: il neoentrato Alberto Costa colpisce male dal limite dell’area piccola con la porta spalancata e favorisce la respinta di Lucumi. I rossoblu rallentano ma restano aggrappati al treno Champions: il terzetto delle quarte è avanti soltanto di un punto.





ROMA-FIORENTINA 1-0

La risalita della Roma non si ferma più: un’altra vittoria, sofferta, sporca, ma da squadra compatta e motivata. La Fiorentina probabilmente non meritava di perdere, ma i giallorossi non hanno rubato nulla: hanno saputo resistere, colpire, poi di nuovo resistere. Ancora una volta Claudio Ranieri festeggia un 1-0. E stavolta deve dire grazie a Svilar, decisivo con le sue parate. Primo tempo tattico e piuttosto bloccato. Più pericolosa la Fiorentina, che per due volte bussa alla porta giallorossa: Svilar molto bravo su Kean. Finale romanista: prima la conclusione secca da fuori di Shomurodov viene deviata in corner da De Gea, poi sugli sviluppi del corner l’appoggio in rete di testa di Dovbik. Roma avanti all’intervallo. I viola partono forte nella ripresa, ma Svilar respinge prima su Mandragora poi ancora su Kean. I giallorossi cercano di alleggerire con qualche contropiede e arrivano al novantacinquesimo proteggendo il preziosissimo vantaggio. Commovente – a fine partita – il saluto dell’Olimpico a Edoardo Bove, il giocatore della Fiorentina cresciuto in giallorosso e colpito da un malore in campo nello scorso dicembre.





MONZA-ATALANTA 0-4

Da un lato le motivazioni di chi vuole confermarsi nell’Europa che conta; dall’altra la rassegnazione di chi aspettava da tempo una retrocessione, che ora è certificata anche dall’aritmetica. L’Atalanta blinda – o quasi – il suo terzo posto, il Monza saluta malinconicamente la serie A. All’U Power Stadium non c’è stata partita. Nel primo tempo l’ha fatta da padrona la classe di Charles De Katelaere: il talento del belga ultimamente si era appannato, ora è tornato. Il primo gol è una meraviglia: controllo, slalom, finta e tiro a rete. Bello anche il raddoppio. Prima dell’intervallo i brianzoli hanno avuto un sussulto, ma il gol di Castrovilli è stato annullato per fuorigioco. Il tris calato da Lookman ha chiuso la partita già a inizio ripresa, dopo vari tentativi è arrivato anche lo 0-4, a firma Brescianini. Per un Monza che retrocede, c’è da dare il bentornato al Pisa, che dopo il Sassuolo, ha conquistato l’aritmetica promozione in serie A