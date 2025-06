Calcio, Mondiale per Club, l'Inter vola agli ottavi di finale grazie al successo sul River Plate

INTER - RIVER PLATE 2-0

L'Inter conquista il primo posto nel girone del Mondiale per Club, imponendosi per 2-0 ai danni del River Plate e guadagnando così la qualificazione agli ottavi contro il Fluminense. La gara, disputata nella notte a Seattle, ha preso una piega netta nella ripresa. Quando le due squadre erano ferme sullo 0-0, l’Inter ha sbloccato il match al 72’: splendida azione tra Mkhitaryan e Francesco Pio Esposito, con quest’ultimo che ha finalizzato in diagonale un preciso triangolo per il vantaggio. Una rete pesante, che ha premiato la qualità e il senso dell’occasione del giovane attaccante nerazzurro. La svolta è arrivata pochi minuti dopo, con l’espulsione di Lucas Martínez Quarta per un gesto irruento. In dieci uomini, il River ha perso compattezza e organizzazione, concedendo campo e occasioni agli avversari. Non lasciando scampo, l’Inter ha raddoppiato al 90+3’: splendida incursione di Bastoni, che ha superato due avversari in progressione e ha piazzato un tiro potente sotto la traversa, sigillando il successo con grande classe. Nel complesso, l'Inter ha dimostrato una solida condotta di gara: controllo del ritmo, gestione attenta e precisione nei momenti topici. Il portiere Sommer si è reso protagonista di un intervento chiave nel primo tempo, mentre la difesa ha mantenuto linea e ordine per larghi tratti, resistendo agli assalti argentini. Ma il River non è rimasto a guardare: ha creato qualche buona occasione, soprattutto con iniziative di Mastantuono e Borja, salvato da Sommer. Tuttavia, gli Argentini hanno pagato a caro prezzo l’inferiorità numerica nel momento cruciale. Grazie a questo successo, l'Inter ha messo al sicuro il primo posto del Gruppo E. Ora affronterà il Fluminense negli ottavi. Il club brasiliano ha conquistato il secondo posto nel Gruppo F.

LA PROSSIMA GARA CON IL FLUMINENSE

Il cammino prosegue quindi con rinnovata fiducia: qualificazione assicurata, primato nel raggruppamento e la possibilità di avvicinare obiettivi ambiziosi. La squadra di Cristian Chivu ha mostrato capacità di reagire e determinazione, qualità che saranno fondamentali nel prosieguo del torneo. La serata di Seattle non solo regala l'accesso agli ottavi, ma regala ai tifosi nerazzurri un motivo in più per sognare una corsa verso le fasi finali della competizione. C'è il Fluminense all’orizzonte, la sfida ora diventa cruciale tra conferme tecniche, ritmo competitivo e voglia di continuare a sorprendere.