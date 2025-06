Mbappé ricoverato in ospedale a Miami, ecco come sta il fuoriclasse del Real Madrid Photo Credit: agenziafotogramma.it

Kylian Mbappé è ricoverato in ospedale a Miami.

Il fuoriclasse del Real Madrid, che ha saltato a causa di un virus intestinale la prima partita del club spagnolo al Mondiale per club contro l'Al-Hilal terminata 1-1, era stato messo in isolamento nella sua camera d'albergo per evitare di contagiare i compagni di squadra.

A comunicare la notizia del ricovero in ospedale del talento francese è proprio il Real Madrid con una nota nel proprio sito ufficiale: "Il nostro giocatore Kylian Mbappé soffre di una gastroenterite acuta ed è stato ricoverato in ospedale per sottoporsi a una serie di esami e seguire il trattamento appropriato".

Real Madrid al Mondiale per club

Ieri sera, alle ore 21.00 italiane, il Real Madrid è sceso in campo all'Hard Rock Stadium di Miami affrontando l'Al Hilal di Simone Inzaghi. I Blancos non sono andati oltre il pareggio 1-1, facendosi rimontare l'iniziale vantaggio firmato al 34' dal giovane Gonzalo García, bravo a finalizzare un’azione in contropiede.

Tuttavia, la gioia è durata poco: pochi minuti dopo, al 41’, Rúben Neves ha pareggiato su rigore per i sauditi.

Il Real ha mostrato poco ritmo e idee confuse. Xabi Alonso, al debutto sulla panchina dove fino a pochi giorni fa sedeva Carlo Ancelotti, ha optato per un 4-2-3-1 poco spumeggiante. Tra le note positive, da segnalare il debutto di Trent Alexander-Arnold e del giovane Dean Huijsen.

Insomma, una partenza in salita per il Real Madrid in questo nuovo format del Mondiale per Club. La squadra dovrà alzare il livello nelle gare contro Pachuca (in programma domenica 22 giugno) e Salisburgo (giovedì 26 giugno)

Mbappé quando tornerà in campo?

Nelle prossime ore, dunque, arriveranno aggiornamenti sulle condizioni dell'ex del Paris Saint Germain.

A quel punto si capirà se Mbappé potrà scendere in campo nel torneo in corso negli Stati Uniti o se dovrà osservare un periodo di riposo, che di fatto porrebbe fine anticipatamente alla sua stagione.