Calciomercato in attività, il Napoli cerca di superare lo stallo con il Galatasaray per la cessione di Osimhen Photo Credit: agenziafotogramma.it

SI LAVORA SU OSIMHEN

Il confronto tra Galatasaray e Napoli prosegue ad oltranza, per sbloccare l’affare Osimhen. Dopo l’accordo con i turchi, che prevedeva il passaggio del nigeriano per 75 milioni di euro, alla società partenopea non sono arrivare le attese garanzie finanziarie. La situazione è in stallo, ma da entrambe le parti c’è la ferma volontà di accordarsi. Il Napoli, oltre a Nunez, continua a insistere per Lorenzo Lucca, sull’attaccante dell’Udinese potrebbe inserirsi anche l’Atalanta, che ha salutato Retegui e che segue anche Diouf.

COSA FARA CAHALANOGLU?

Per sostituire Theo Hernandez, il cui addio è stato decisamente polemico, il Milan punta a Brown, laterale inglese che gioca nel Gent, in Belgio. I rossoneri sono sempre alla ricerca anche di un attaccante. L’Inter sta cercando di capire cosa farà Cahalanoglu, la trattativa con il Galatasaray sembra essersi interrotta ( troppo bassa l’offerta) e di altre richieste non se ne vedono. Chivu stava già pensando a un’Inter senza il turco, ora forse dovrà rivedere i piani. Intanto per la difesa la società nerazzurra punta a Leoni del Parma.

RINNOVI E CLAUSOLE

La Juventus vuole blindare Yildiz e pensa al rinnovo, vicino al prolungamento anche Gatti. Nico Gonzales verso l’Arabia Saudita, in uscita anche Alberto Costa. E si continua a lavorare per la conferma di Kolo Muani e Francisco Conceicao. La Fiorentina è sotto assedio per Moise Kean, tentato dall’offerta araba per andare da Simone Inzaghi in Arabia. La Roma saluta Shomurodov e Paredes. Scatenato il Como: in 11 giorni 8 acquisti e 112 milioni spesi. Il tutto aspettando Alvaro Morata.