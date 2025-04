Roma Fiumicino nella top ten degli aeroporti mondiali, in testa alla classifica c'è Singapore Photo Credit: agenziafotogramma.it

SINGAPORE AL TOP

L’aeroporto di Fiumicino si conferma nella top ten della classifica mondiale che misura la qualità degli aeroporti. Lo scalo di Fiumicino è uno degli aeroporti che meritano le cinque stelle assegnate dalla società britannica Skytrax, che organizza i World Airport Awards. In testa alla classifica è salito Singapore Changi, che l’anno scorso era secondo. Sul podio anche Tokyo Haneda, terzo. L’Oriente domina anche nelle posizioni successive, con la quarta piazza per Seul Incheon. Quinto è l’altro scalo di Tokyo, Narita; poi c’è Singapore. Al settimo posto troviamo il primo aeroporto europeo, Parigi Charles de Gaulle. Ottavo proprio Roma Fiumicino, che precede Monaco e Zurigo.

AEROPORTO A CINQUE STELLE

L’aeroporto di Fiumicino ha dunque ricevuto nuovamente le 5 Stelle Skytrax, il massimo riconoscimento nel settore aeroportuale a livello mondiale, conferito già nel dicembre 2022. Per la prima volta, inoltre, lo scalo romano, gestito da Aeroporti di Roma, parte del Gruppo Mundys, è entrato nella Top Ten dei Migliori Aeroporti del Mondo, direttamente all’ottavo posto, scalando quattro posizioni rispetto all’anno precedente e consolidando il suo ruolo di hub di riferimento nell’intero bacino mediterraneo. Inoltre lo scalo romano può vantare il secondo posto assoluto a livello europeo.

QUALITA' NEI SERVIZI

Gli elevati standard e la qualità dei servizi aeroportuali, l’efficienza operativa e il comfort offerto ai viaggiatori sono stati gli elementi che, a seguito di un approfondito audit a cura di Skytrax tenutosi tra il 19-21 marzo scorsi, hanno permesso a Fiumicino di confermarsi tra i 12 hub in tutto il mondo a vantare le 5 Stelle, al fianco di scali internazionali come Singapore, Doha, e Tokyo. Nel corso della valutazione, sono stati attentamente esaminati 800 indicatori di performance in oltre 30 diversi ambiti, dall’ammodernamento infrastrutturale alla digitalizzazione dell’esperienza di viaggio dei passeggeri, dal miglioramento dei controlli di sicurezza fino al potenziamento dell’offerta commerciale.

LA SODDIFAZIONE DI ADR

Soddisfazione è stata espressa dai vertici di ADR, Marco Troncone – CEO di Aeroporti di Roma- ha dichiarato: “La conferma delle 5 Stelle Skytrax e il nuovo riconoscimento all’aeroporto di Fiumicino, salito all’8ª posizione a livello globale, dimostrano ancora una volta il nostro costante impegno per garantire la qualità e l’eccellenza dei servizi, puntando sull’innovazione e sulla sostenibilità, ai nostri passeggeri. Il nostro obiettivo è ora quello di sviluppare ulteriormente il Leonardo Da Vinci, rafforzando il ruolo di Roma nel panorama del trasporto aereo a livello mondiale, oltre che in una logica di tutela e consolidamento della competitività internazionale dell’Italia”.