Appello di Papa Leone, la violenza delle armi sia sostituita dal dialogo

"La pace è un desiderio di tutti i popoli ed è il grido doloroso di quelli straziati della guerra. Chiediamo al Signore di toccare i cuori e ispirare le menti dei governanti affinché alla violenza delle armi sostituiscano la ricerca del dialogo". Così Papa Leone XIV all'Angelus. Il santo padre, in occasione della preghiera domenicale, ha espresso il suo dolore e la propria vicinanza alle famiglie colpite dall'alluvione che in Texas ha provocato oltre cinquanta morti. "Desidero esprimere le mie più sincere condoglianze a tutte le famiglie che hanno perso i propri cari, in particolare le figlie che erano al campo estivo, nel disastro causato dall'alluvione del fiume Guadalupe in Texas, negli Stati Uniti", queste le parole del santo padre. Da parte di Prevost vi è stato anche un accenno all’afa che attanaglia la capitale. ''Nel gran caldo di questo periodo, il cammino per attraversare le porte sante è ancora più coraggioso e ammirevole'', ha sottolineato Papa Leone, rivolgendosi ai pellegrini giunti a Roma per il Giubileo della speranza. Dal pontefice è arrivato anche un monito sull’essenza della fede: “La Chiesa e il mondo non hanno bisogno di persone che assolvono i doveri religiosi mostrando la loro fede come un'etichetta esteriore; hanno bisogno invece di operai desiderosi di lavorare il campo della missione, di discepoli innamorati che testimoniano il Regno di Dio ovunque si trovano''. Infine da Papa Leone è giunto un messaggio di speranza: “La speranza del Vangelo è destinata a tutti i popoli: proprio questa è la larghezza del cuore di Dio, la sua messe abbondante, cioè l'opera che Egli compie nel mondo perché tutti i suoi figli siano raggiunti dal suo amore e siano salvati''.





Papa Leone a Castel Gandolfo

''Oggi pomeriggio mi recherò a Castel Gandolfo dove conto di rimanere per un breve periodo di riposo. Auguro a tutti di poter trascorrere un tempo di vacanza per ritemprare il corpo e lo spirito''. E’ quanto ha sottolineato il Papa questa mattina in occasione dell’Angelus.