Alfa a RTL 102.5: “Esiste questa leggenda del filo rosso e io ho deciso di scriverci una canzone”

Alfa è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare il suo ultimo brano, intitolato “il filo rosso”. Ai microfoni di RTL 102.5 ha raccontato la nascita della nuova canzone: «È nata in maniera davvero spontanea. Un mese fa ho fatto uscire uno spoiler ed era il ritornello di questa canzone. Era solo un inizio di una canzone e i miei fan mi hanno aiutato a finirla. Mi hanno consigliato delle frasi, che titolo utilizzare, come realizzare il videoclip. Credo sia uno dei primi casi di co-working tra l’artista e i fan che lo seguono». Inoltre ha aggiunto che l’idea iniziale nasce da un periodo in tour: «Ero in stazione a Milano Centrale e ho visto una coppia che si salutava, lui saliva sul treno e lei no. C’è questa leggenda del filo rosso, ovvero che due persone che si amano sono legate da questo filo indistruttibile, che “non si vede, si capisce”» racconta Alfa, riprendendo il ritornello della sua canzone.





Il videoclip

Lo scorso venerdì è stato rilasciato anche il videoclip di “il filo rosso”, nel quale si mostrano numerosi saluti avvenuti sia alla stazione di Milano Centrale che nel resto d’Italia, con video che ritraggono direttamente i suoi fan. «Questa è una canzone sugli arrivederci e sul filo rosso che ricongiunge le persone che si dicono addio. Per realizzare il video, siamo andati in Stazione Centrale a Milano e abbiamo ripreso molti saluti tra le persone e sono tutti video veri. Il video è un po’ ispirato ad un film che ho visto di recente “Love, Actually” dove ci sono una serie di saluti in aeroporto e mi piaceva molto l’idea. Alcune immagini invece sono un repertorio dei miei fan, provenienti da tutta Italia» ha raccontato l’artista.





Il tour

Nel mese di novembre Alfa si esibirà in diverse città italiane, ma non solo. Il cantante infatti suonerà a Londra l’8 novembre a Camden Town, per poi proseguire con le tappe italiane: il 16 novembre a Roma, il 19 novembre a Bari, il 20 novembre a Napoli e il 25 novembre a Milano. In merito ai prossimi live, Alfa ha rivelato: «Sto finendo di scrivere la seconda parte del disco e dopo il Forum di Milano annunceremo il tour del 2025. Mi piacerebbe fare un tour tutto europeo, con tappe come Parigi e Amsterdam. Stiamo vedendo di organizzare, ma non vi dico altro per ora».