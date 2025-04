The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni da Cesena

Claudio Baglioni è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per raccontare, in diretta da Cesena, questo nuovo viaggio straordinario, che lo sta portando in giro per tutt’Italia a partire dal Teatro dell’Opera. 120 concerti in 48 teatri da gennaio a dicembre 2025: il tour “PIANO DI VOLO soloTRIS” è la terza parte del progetto live “Solo”, iniziato proprio al Teatro dell’Opera di Roma nel gennaio 2022 e proseguito nel 2023. Ai microfoni di RTL 102.5, il cantante ha raccontato: «Oggi sono più ad est, nei cieli della Romagna e c’è bel tempo su tutta la penisola. La riviera ospita tante famiglie, da un po’ di anni il mare di Lampedusa, Linosa e di quelle isole sono un po’ il mio mare del cuore. Da bambino invece il mare di Ostia, che raggiungevo con mia mamma. Sono bravo a nuotare ma sono figlio di due umbri, quindi senza mare, e io iniziai a nuotare ogni giorno andando un pochino più in là. Non ho paura dell’acqua e sono abbastanza avventuroso, facevo il bagno anche con la bandiera rossa. L’acqua e il mare sono miei amici. Il mare lo pensiamo quasi sempre come quello che vediamo, ma è più quello che sta sotto». L’intera trilogia, con un totale di 280 esibizioni, diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni. In questo “concerto ravvicinato del terzo tipo”, classico e futuribile, nel medesimo istante, Claudio Baglioni condividerà, a strettissimo contatto, con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come a trovarsi e giocare in un popolato cortile a cielo coperto, nell’ineguagliabile scenario, segreto e magnificente, dei grandi, prestigiosi e bellissimi teatri italiani di tradizione.





Le domande degli ascoltatori

«Non è semplice ricordarle, ma “Una favola blu” partecipò al disco dell’estate del 69 ed è un brano che non ho scritto io, ma degli autori che io non ho mai conosciuto. Siccome dicevano che le canzoni era criptiche, mi fecero fare un brano con questa canzone e dicevano che io dicevo bene “penso e ripenso”. “Signora Lia” invece, era una delle mie prime canzoni e venne arrangiata da Ruggero Cini, con il quale feci il mio primissimo album. l’emozione era innanzitutto la sorpresa e lo sbalordimento di entrare in questi studi di registrazione con le grandi console e mille pulsanti. “Signora Lia” inizialmente si chiamava “Signora Lai”, e parlava di una signora che aveva tradito il marito, e in un secondo e mezzo divenne “Signora Lia”» ha risposto Claudio Baglioni alla domanda di un ascoltatore nella quale chiedeva all’artista quali erano le emozioni del diciannovenne Claudio, quando stava per pubblicare la sua prima musica. Un’altra ascoltatrice, invece, chiede a Claudio Baglioni cose gli manca di più di casa: «Mi manca la casa, io sono molto casalingo, non ho un’attitudine mondana. Quando arrivò il Covid e la pandemia, io quasi non me ne sono accorto, perché sto spesso rinchiuso in casa. Poi però quando ci sono questi periodi lunghi di tour, per forza di cose, mi mancano tutti gli affetti familiari. Adesso in maniera particolare anche le mie due piccole cagnoline, che qualche volta mi raggiungono, ma per la maggior parte del tempo rimangono a casa. Mi manca la vista e il panorama da casa mia, che è sempre una cosa alla quale ho tenuto perché ho sempre pensato che le case non sono importanti per quello che hanno dentro, ma per quello che hanno fuori. Poi Roma è rimasta una città “orizzontale”, senza grattacieli o edifici altissimi; mi dà tranquillità, perché a volte le città che si sviluppano tanto in alto mi danno una sorta di preoccupazione e di ansia. Mi manca il mio pianoforte americano che ha cent’anni e ho recuperato dopo tanto tempo. Mi mancano le camminate lungo il Tevere o Villa Borghese e un po’ i rifugi e nascondigli, perché mi rifugio a casa mia».





I prossimi appuntamenti su RTL 102.5

"The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni” sarà in onda ogni mercoledì, alle 16:10, su RTL 102.5, in radio e in radiovisione (canali 36 del digitale terrestre e 736 di Sky), in live streaming e sempre disponibile on demand sulla piattaforma RTL 102.5 Play. Claudio Baglioni, direttamente dai luoghi e dalle città della sua tournée, racconterà aneddoti, curiosità e aggiornamenti per un vero e proprio diario di bordo del suo “piano di volo”. Un appuntamento speciale pensato per regalare agli ascoltatori notizie esclusive direttamente dal dietro le quinte di “PIANO DI VOLO soloTRIS”, un'occasione unica per vivere le emozioni di questo viaggio straordinario.