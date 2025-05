Ferdinando Salzano a RTL 102.5: “Sarà l’esperienza delle esperienze, una vera festa con diverse aree dedicate a Luciano Ligabue”

Ferdinando Salzano, presidente di Friends & Partners, è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “La notte di Certe notti”, l’atteso imperdibile evento live di Luciano Ligabue che il 20 e il 21 giugno riaccenderà le luci di Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia) per due giorni di festa, in cui l’artista celebrerà insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti”, che nel 1995 ha segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera. Non solo un concerto ma un vero e proprio evento a 360 gradi che avrà inizio alle ore 12.00 di venerdì 20 giugno, quando apriranno le porte della “LIGASTREET”, e che permetterà al pubblico di vivere un’esperienza immersiva nel mondo del Liga. Saranno tantissime, infatti, le attività previste lungo la Ligastreet che sarà divisa in aree tematiche: dalla LIGA GAMES (tra flipper e calcio balilla), all’AREA GIOSTRE (con toro meccanico e molto altro) e l’area INSIDETHEBOX - BUON COMPLEANNO ELVIS 1995-2025 (un vero e proprio ligacorner con mostra fotografica e memorabilia), passando per il merchandising dedicato ed esclusivo, dai punti ristorazione all’area cinema, dal campeggio all’area sportiva, dallo spazio TRIBUTE STAGE che verrà messo a disposizione per momenti di musica live, tribute band, talk powered by BarMario, fino ad arrivare a un’area kids. Sul Tribute Stage si esibiranno le più importanti Tribute Band di Ligabue che si esibiranno nella serata di venerdì 20 giugno a partire dalle ore 21.30. Durante le giornate del 20 e 21 giugno sarà inoltre organizzata, sempre presso il Tribute Stage, una speciale lotteria che metterà in palio oggetti iconici utilizzati e indossati da Ligabue: chitarre, indumenti, tracolle e tanto altro. Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto a La Collina, realtà locale da sempre impegnata nel sociale.

Radiofreccia e RTL 102.5 sono le radio ufficiali de “La notte di Certe notti”. Presente sulla LIGASTREET il loro radio truck, uno spazio che sarà un vero e proprio punto di riferimento e intrattenimento per tutti i fan che si preparano a vivere un concerto indimenticabile. Tante le attività in onda e fuori onda dal radio truck, dove i fan avranno l’opportunità di incontrare gli speaker, partecipare a giochi e attività interattive e intervenire in diretta radiofonica. Radiofreccia e RTL 102.5 saranno inoltre attive sui loro canali social, condividendo aggiornamenti e contenuti esclusivi in tempo reale per permettere a tutti di vivere “La notte di Certe notti”. Le due emittenti celebrano così una connessione profonda: Radiofreccia, infatti, prende il nome dall’iconico film di Luciano Ligabue del 1998 e insieme a RTL 102.5, emittente ammiraglia, contribuirà a consolidare il legame profondo con Ligabue.

LE PAROLE DI FERDINANDO SALZANO

Durante “The Flight”, Ferdinando Salzano, presidente di Friends & Partners e organizzatore dell’evento, ha raccontato: «Questa mattina, alla conferenza stampa, abbiamo spiegato che “La notte di Certe notti” è il riassunto veramente di tutti gli eventi a Campovolo che Luciano Ligabue abbia mai fatto. È un’esperienza vera e propria e quest’anno l’abbiamo fatta diventare l’esperienza delle esperienze: apriremo alle ore 12 del giorno prima e da lì questa “Ligastreet”, diventerà un enorme villaggio dell’intrattenimento, tutto intorno al mondo di Luciano ma anche a tutto il mondo della convivialità e dell’interazione del pubblico. Tutto questo fino ad arrivare al punto cruciale delle ore 20/20.30 del 21 giugno, quando inizierà il concerto». «Luciano tiene tantissimo al suo pubblico e ci ha fatto una richiesta e l’abbiamo accolta con felicità chiaramente ed è quella che il giorno prima del concerto potrà partecipare chiunque, sia coloro che hanno il biglietto, sia coloro che non lo hanno. Il 20 giugno sarà proprio una festa in attesa che Luciano salga sul palco ed è accessibile a tutti. Sono state predisposte tantissime aree: l’area sportiva, l’area dei flipper, l’area dedicata alla mostra, quella dedicata al cinema, una lotteria con memorabilia di Luciano che verrà data in beneficienza, le tribute band che si esibiranno il 20 alle 19.30 e ci faranno ascoltare come vivono il loro beniamino …» ha concluso Ferdinando Salzano in diretta su RTL 102.5.