Carlo Pastore a RTL 102.5: “Ci sono ottanta artisti e artiste distribuiti su quattro palchi che creano una line-up ricca e per tutti i generi. Domenica chiudiamo con una festa gratuita per ringraziare Milano”

Carlo Pastore, direttore artistico del MI AMI FESTIVAL 2025, è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare la diciannovesima edizione del Festival della musica bella e dei baci, che si terrà il 22, 23 e 24 maggio all’Idroscalo di Milano e al Parco Ravizza e che prevede una serie di grandi novità. Da un ventennio punto di riferimento per la musica italiana e appuntamento fisso per chi vuole scoprire artisti nuovi, MI AMI 2025 cambia senza perdere la sua identità: un vero e proprio anno zero, in cui il festival si evolve ma resta fedele alla sua vocazione originaria, ovvero scoprire e valorizzare la musica più interessante del presente. La prima grande novità è il cambio di venue: MI AMI mantiene la propria “casa” all’Idroscalo di Milano, ma in un’area più grande, immersa nel verde del parco e affacciata sull’acqua, capace di ospitare il festival in una dimensione rinnovata, esattamente a metà fra il Dolly Park e le Tribune. Un nuovo spazio che segna un nuovo inizio: più ampio, più ricco, una scommessa sul futuro, per continuare ad essere ogni volta più bello. Organizzato da Better Days, con la direzione di Stefano Bottura e Carlo Pastore, MI AMI 2025 proporrà quattro palchi (Palco Champion, Palco Lago, Palco idealista, Utravel Arena) con oltre 70 artisti e artiste in cartellone, tra debutti assoluti, ritorni attesi e progetti inaspettati: un festival che è anche e soprattutto punto d’incontro tra chi fa musica e chi la cerca con curiosità. Ai microfoni di RTL 102.5, Carlo Pastore ha raccontato: «Inizia ufficialmente domani, alle 20 c’è il primo artista ed è il day zero, il giorno “della creazione” perché abbiamo un’area nuova rispetto agli anni precedenti, ma sempre all’Idroscalo di Milano. Giovedì, venerdì e sabato siamo all’Idroscalo e ci saranno gli after-shows al Circolo Magnolia e la domenica invece chiudiamo con una festa al Parco Ravizza, in collaborazione con APE e con ingresso gratuito, per ringraziare Milano che ci fa da madre e da padre, e che viene ripresa anche nel nome del festival. I ragazzi di oggi, avendo anche un portafoglio più leggero, apprezzano molto gli eventi gratuiti e quello che abbiamo deciso di fare è semplicemente di provare a surfare questo flow e di restituire alla città che ci ha ospitato per vent’anni un evento che sia inclusivo, anche economicamente, per tutti. Vorrei che il MI AMI continuasse ad essere un punto di partenza e atterraggio per progetti che altrimenti farebbero fatica poi a farsi capire dal pubblico, perché se non avessimo dato tutte queste opportunità sarebbe stato uguale. Le storie degli artisti sono dei percorsi e spesso siamo parte di questo e ciò ci rende orgogliosi». Il tema di quest’anno è “il veleno e la cura”: una riflessione aperta sulla disumanità che sembra dominare questi tempi ma anche alla inaspettata e sempre sorprendente risposta che proprio gli esseri umani, attraverso la musica, sanno dare. A condensare questo concetto l’illustrazione del thailandese M Fatchurofi, che ha trasposto in immagini una riflessione visiva e concettuale sulle dualità dei nostri tempi.





GLI ARTISTI DEL MI AMI FESTIVAL 2025

Bladee, Azel con Thrilljard, 18K, The Vanished People, Canova, Psicologi, BNKR44, Giuse The Lizia, Noyz Narcos, Ele A, Lorenzza, Sayf, Simone Panetti, Fuera, Giorgio Poi, Diodato, Joan Thiele, Ginevra, Emma Nolde, Baseball Gregg, OkGiorgio, Cmqmartina e Vale LP & Lil Jolie sono solo alcuni tra gli artisti che saranno presenti al MI AMI FESTIVAL 2025. «Ci sono ottanta artisti e artiste distribuiti su quattro palchi, perché è un festival multi palco e multi line-up, ma segnalo due artisti che decidono di debuttare al MI AMI: Prima stanza a destra con un progetto un po’ misterioso ed elettronico napoletano, che debutta dopo aver fatto dei bei numeri al Mi Ami e poi un ragazzo che diventerà potenzialmente il nuovo “Ghali” che si chiama Sayf, che è di Genova. Quest’anno al MI AMI c’è anche del metal. Abbiamo annunciato anche un artista a sorpresa, che è Shablo, e ci porterà un po’ di “street song”. Ci sono poi tutti gli altri artisti già annunciati, che creano una line-up molto ricca e che abbraccia tutti i generi. Oggi l’industria della musica live è un’industria che programma e annuncia davvero con largo anticipo, bisogna essere sul pezzo e riuscire a poter programmare con le agenzie dei vari artisti. Negli ultimi anni abbiamo anche deciso di invitare qualche artista che non fosse nato e cresciuto nel nostro paese, che poi il cuore della selezione per il MI AMI è la musica fatta in Italia. l’anno scorso per esempio abbiamo avuto i Phenix, che hanno chiuso il MI AMI e le Olimpiadi; quest’anno abbiamo Bladee, The Pains Of Being Pure At Heart e poi Alice Phoebe Lou» ha rivelato Carlo Pastore in diretta su RTL 102.5.