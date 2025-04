Florinda a RTL 102.5: “Il brano è nato un po’ per gioco, l’ho pubblicato sui social ed è piaciuto molto. Ora penso ad un album”

Florinda è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Nicoletta Deponti, Fulvio Giuliani e La Ceci, per presentare il suo primo singolo, dal titolo “Ma che vuò”. Il brano è scritto e prodotto interamente dall’artista, in collaborazione con D-Ross e Startuffo, e presenta sonorità elettroniche e un ritornello ipnotico che è impossibile da dimenticare. Florinda ama cantare, scrivere e produrre ed è diplomata in Pianoforte classico al conservatorio. I suoi testi sono sempre ancorati alla realtà e trattano di esperienze in cui tutti possono identificarsi. La sua musica è sincera, onesta e mescola l’elettronica, il folk, l’R&B e musica tradizionale. Ai microfoni di RTL 102.5, Florinda ha raccontato: «“Ma che vuò” è uscito un po’ per gioco. È nato da una situazione di confusione che avevo nella mia vita, quando c’è quella persona che ti vuole e poi si tira indietro. I soliti periodi di indecisione, tira e molla, e avevo in mente questo ritornello che mi martellava nella testa e dovevo scriverci un pezzo, così mi sono messa a scrivere. Il ritornello assolutamente in napoletano perché il dialetto mi permette di essere diretta e incisiva. Poi ho postato questo pezzo su Instagram e TikTok, dove posto già come compongo le mie canzoni: le prime idee, l’aggiunta degli strumenti e quando compongo. Ho voluto farlo anche con questo pezzo e alla gente è piaciuto molto. Io scrivo sia musica che testi e spesso compongo al pianoforte, ci scrivo sopra la voce e la melodia, lo sento come il mio strumento principale. Adesso lavorerò al disco, ho già cinque pezzi pronti».





LA SUA STORIA

Florinda, cantautrice e musicista, classe 2000. Nasce a Napoli e fin da giovanissima si dedica agli studi musicali. Nel 2019 entra al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli e consegue il Diploma in Pianoforte Classico. Inizia a scrivere e a comporre brani originali prima in inglese e in italiano, poi in napoletano. Pubblica video sui social di sue canzoni originali che riscuotono un notevole successo, raggiungendo un pubblico sempre più vasto. Da poco ha rilasciato il suo primo singolo “Ma Che Vuò", dando il via al suo esordio accanto a firme musicali come quelle dei due produttori multi- platino D-Ross e Startuffo. Il mondo musicale di Florinda viaggia tra influssi di vari generi, ripescando le influenze dei grandi del passato e trasportandole nella freschezza e la modernità dei giorni nostri. La sua musica è una miscela di sonorità R&B, musica folk e vibrazioni elettroniche attraverso le sonorità uniche del napoletano, creando un immaginario unico e riconoscibile.