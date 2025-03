New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in alta rotazione su RTL 102.5 “SMOKE THE PAIN AWAY” di Calvin Harris, “Ho provato tutto” di Patty Pravo e “ALIBI” di Tananai

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

Calvin Harris con “SMOKE THE PAIN AWAY”

Da questa settimana entra in alta rotazione su RTL 102.5 “SMOKE THE PAIN AWAY”, il nuovo singolo di Calvin Harris. Il brano, scritto e prodotto esclusivamente da Calvin stesso, segna un importante ritorno alle origini di Calvin che qui, dopo diversi anni, torna nelle vesti di cantante, sottolineando la sua continua evoluzione come artista a 360° e il suo costante desiderio di mettersi sempre alla prova a livello creativo. Il brano è un importante passo nell’evoluzione della sua musica, andando oltre le sue radici da DJ per approdare invece in un suo genere senza confini o regole. Il singolo è così una vera e propria celebrazione della libertà artistica, unendo insieme le influenze del suo passato con un sound nuovo ed elettrizzante. “SMOKE THE PAIN AWAY” arriva sulla scia del grande successo di “Miracle”, featuring Ellie Goulding, certificato Platino e candidato ai Grammy.





Patty Pravo: “Ho provato tutto”

Patty Pravo annuncia a sorpresa l’uscita di una nuova canzone, dal titolo eloquente “Ho provato tutto” e che entra in alta rotazione su RTL 102.5. Scritto da Francesco Bianconi e prodotto da Taketo Gohara, “Ho provato tutto” è una fotografia nitida ed esplicita delle esperienze più intense vissute dall’artista e tratteggia il suo percorso più intimo e personale. La canzone arriva dopo un periodo di silenzio discografico (l’ultimo album di inediti risale al 2019) e un grande lavoro di ricerca di brani a lei congeniali e in cui rispecchiarsi. “Ho provato tutto” è infatti il ritratto della vita di un’artista libera, che ha sempre fatto le sue scelte seguendo esclusivamente il proprio io e senza curarsi delle convenzioni; che è ancora qui, con tutta l’energia e il proprio desiderio di amare, malgrado il disincanto che la vita porta con sé. Patty Pravo sarà in tour in estate, presto verrà reso noto il calendario con le date dei concerti.

Tananai: “ALIBI”

Poco prima della partenza per il suo primo tour europeo, Tananai annuncia l’uscita del suo nuovo singolo, “ALIBI”, il primo brano del suo 2025 e che entra in alta rotazione su RTL 102.5 a partire da questa settimana. “ALIBI” farà parte della colonna sonora del film “L’amore, in teoria”, al cinema dal 24 aprile 2025. All’interno della soundtrack del film figurerà anche “BOOSTER”, estratto dall’album “CALMOCOBRA. “L’amore, in teoria” è un film di Luca Lucini con protagonista Nicolas Maupas, che racconta un intreccio d’amore attraverso gli occhi della nuova generazione. “ALIBI” è una ballad in pieno stile Tananai, in cui chiare immagini di vita quotidiana si intrecciano e si sovrappongono, suscitando nell’ascoltatore una dolceamara nostalgia e spensieratezza. I cori presenti all’interno del brano sono stati registrati live durante alcune date del tour nei palasport dello scorso autunno con le voci del pubblico presente, un regalo nascosto di Tananai ai suoi fan.