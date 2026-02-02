Grammy Awards 2026, trionfano Kendrick Lamar, Bad Bunny e Lady Gaga

Grammy Awards 2026, trionfano Kendrick Lamar, Bad Bunny e Lady Gaga

Grammy Awards 2026, trionfano Kendrick Lamar, Bad Bunny e Lady Gaga Photo Credit: Ansa/Chris Torres

Mario Vai

02 febbraio 2026, ore 09:30 , agg. alle 10:03

Olivia Dean ha vinto come miglior nuova artista, mentre Billie Eilish si è portata a casa la miglior canzone

Poche scosse, molti segnali di continuità. La 68 edizione dei Grammy Awards ha confermato ciò che gli analisti avevano pronosticato alla vigilia.

Il protagonista indiscusso è stato Kendrick Lamar, arrivato alla cerimonia con nove nomination, il rapper e produttore si è portato a casa cinque Grammy, più di chiunque altro.

Tra questi spicca uno dei più ambiti, quello per la miglior Registrazione dell’anno per “Luther”, brano realizzato insieme a SZA.

GRAMMY AWARD, I PIÙ PREMIATI

Sul podio dei vincitori più celebrati, ci sono stati anche Bad Bunny e Lady Gaga. Il primo ha raccolto tre premi, compreso quello per l’album dell’anno con Debí Tirar Más Fotos, il primo artista latino-americano a conquistare il titolo più ambito della serata nei 68 anni di storia dell'evento.

Gaga, invece, ha ribadito la sua doppia anima pop e dance, conquistando due statuette e dimostrando ancora una volta una longevità artistica rara in un’industria che divora in fretta i suoi miti.

GRAMMY 2026, LE POCHE SORPRESE

Se i grandi nomi hanno rispettato le attese, qualche variazione sul tema è arrivata in altre categorie: Olivia Dean ha vinto come miglior nuova artista, imponendosi in una rosa di esordienti particolarmente affollata.

Più sorprendente, invece, il premio per la Canzone dell’anno assegnato a “Wildflower” di Billie Eilish: una scelta che ha spiazzato parte degli osservatori, ma che premia una scrittura intima e meno immediata rispetto ai suoi successi più noti.

IL KPOP VINCE AI GRAMMY

Lola Young si è ritagliata uno spazio importante con “Messy”, eletta miglior performance pop, mentre il capitolo più curioso della serata è arrivato dal mondo dei media: “Golden”, brano virale tratto dalla colonna sonora del film animato KPop Demon Hunters, ha vinto come miglior canzone in un film.

E a proposito di cinema, è arrivato anche il risarcimento per le mancate candidature agli Oscar per Cynthia Erivo e Ariana Grande che vincono la miglior interpretazione con "Defying Gravity” dal film Wicked.


Argomenti

Bad Bunny
Billie Eilish
Grammy Award 2026
Kendrick Lamar
Lady Gaga

Gli ultimi articoli di Mario Vai

Mostra tutti
  • Dal nuovo Muccino all’horror di Sam Raimi: tutte le novità al cinema da oggi, 29 gennaio

    Dal nuovo Muccino all’horror di Sam Raimi: tutte le novità al cinema da oggi, 29 gennaio

  • Nomination BAFTA 2026, Paul Thomas Anderson domina con 14 candidature

    Nomination BAFTA 2026, Paul Thomas Anderson domina con 14 candidature

  • Dove avevamo già visto i fatti di Minneapolis? Il cinema profetico come lente d’ingrandimento

    Dove avevamo già visto i fatti di Minneapolis? Il cinema profetico come lente d’ingrandimento

  • Marty Supreme, trama e recensione del film candidato agli Oscar 2026

    Marty Supreme, trama e recensione del film candidato agli Oscar 2026

  • Incassi, Checco Zalone non si ferma in Italia, Mercy ribalta Avatar negli USA

    Incassi, Checco Zalone non si ferma in Italia, Mercy ribalta Avatar negli USA

  • Oscar 2026: dove vedere tutti i film candidati a Miglior Film

    Oscar 2026: dove vedere tutti i film candidati a Miglior Film

  • Nomination Oscar 2026, Sinners fa la storia con 16 nomination mentre Chalamet sfida Di Caprio come miglior attore

    Nomination Oscar 2026, Sinners fa la storia con 16 nomination mentre Chalamet sfida Di Caprio come miglior attore

  • Marty Supreme arriva in sala e accende la corsa all’Oscar di Chalamet

    Marty Supreme arriva in sala e accende la corsa all’Oscar di Chalamet

  • Avatar accende il box office mondiale: 1,3 miliardi d’incassi, ma senza i record del passato

    Avatar accende il box office mondiale: 1,3 miliardi d’incassi, ma senza i record del passato

  • Box office, Zalone supera i 70 milioni e Sorrentino ottiene il suo miglior esordio

    Box office, Zalone supera i 70 milioni e Sorrentino ottiene il suo miglior esordio

Thomas Raggi a RTL 102.5: “L’ obiettivo di questo album è portare il rock alle nuove generazioni e sono riuscito a riunire tanti artisti di alto livello”

Thomas Raggi a RTL 102.5: “L’ obiettivo di questo album è portare il rock alle nuove generazioni e sono riuscito a riunire tanti artisti di alto livello”

Nel corso di “The Flight”, l’artista ha presentato il suo primo album da solista, intitolato “Masquerade” e rilasciato il 5 dicembre

RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta sono le radio ufficiali della Milano Music Week 2025

RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta sono le radio ufficiali della Milano Music Week 2025

Dal 17 al 23 novembre 2025, una settimana imperdibile dedicata alla musica e ai suoi protagonisti. Le radio del Gruppo RTL 102.5 racconteranno la manifestazione con collegamenti quotidiani dalle principali location

Emis Killa a RTL 102.5: “ ‘Musica Triste’ è un album molto colorato e sfaccettato, contiene diverse collaborazioni con amici e alcune new entry”

Emis Killa a RTL 102.5: “ ‘Musica Triste’ è un album molto colorato e sfaccettato, contiene diverse collaborazioni con amici e alcune new entry”

Nel corso di “The Flight”, il rapper ha presentato in diretta radiofonica “Musica Triste”, il suo ultimo album, pubblicato oggi