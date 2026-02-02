Grammy Awards 2026, trionfano Kendrick Lamar, Bad Bunny e Lady Gaga Photo Credit: Ansa/Chris Torres

Poche scosse, molti segnali di continuità. La 68 edizione dei Grammy Awards ha confermato ciò che gli analisti avevano pronosticato alla vigilia.

Il protagonista indiscusso è stato Kendrick Lamar, arrivato alla cerimonia con nove nomination, il rapper e produttore si è portato a casa cinque Grammy, più di chiunque altro.

Tra questi spicca uno dei più ambiti, quello per la miglior Registrazione dell’anno per “Luther”, brano realizzato insieme a SZA.

GRAMMY AWARD, I PIÙ PREMIATI

Sul podio dei vincitori più celebrati, ci sono stati anche Bad Bunny e Lady Gaga. Il primo ha raccolto tre premi, compreso quello per l’album dell’anno con Debí Tirar Más Fotos, il primo artista latino-americano a conquistare il titolo più ambito della serata nei 68 anni di storia dell'evento.

Gaga, invece, ha ribadito la sua doppia anima pop e dance, conquistando due statuette e dimostrando ancora una volta una longevità artistica rara in un’industria che divora in fretta i suoi miti.

GRAMMY 2026, LE POCHE SORPRESE

Se i grandi nomi hanno rispettato le attese, qualche variazione sul tema è arrivata in altre categorie: Olivia Dean ha vinto come miglior nuova artista, imponendosi in una rosa di esordienti particolarmente affollata.

Più sorprendente, invece, il premio per la Canzone dell’anno assegnato a “Wildflower” di Billie Eilish: una scelta che ha spiazzato parte degli osservatori, ma che premia una scrittura intima e meno immediata rispetto ai suoi successi più noti.

IL KPOP VINCE AI GRAMMY

Lola Young si è ritagliata uno spazio importante con “Messy”, eletta miglior performance pop, mentre il capitolo più curioso della serata è arrivato dal mondo dei media: “Golden”, brano virale tratto dalla colonna sonora del film animato KPop Demon Hunters, ha vinto come miglior canzone in un film.

E a proposito di cinema, è arrivato anche il risarcimento per le mancate candidature agli Oscar per Cynthia Erivo e Ariana Grande che vincono la miglior interpretazione con "Defying Gravity” dal film Wicked.



