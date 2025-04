New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in alta rotazione: “Rain In The River” di Bruce Springsteen, “Nonostante tutto” di Cesare Cremonini feat. Elisa, “I “ragazzi” sono in giro” di Ligabue e “Bottiglie vuote” dei Pinguini Tattici Nucleari feat. M

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

Bruce Springsteen con “Rain In The River”

Da questa settimana in rotazione su RTL 102.5 “Rain In The River”, il nuovo singolo di Bruce Springsteen. Il singolo è tratto dall’album perduto “Perfect World” e farà parte dell’imperdibile raccolta “Tracks II: The Lost Albums”, in uscita il prossimo 27 giugno. Si tratta di 7 album mai pubblicati prima, che racchiudono 83 brani, composti dal 1983 al 2018, e che abbracciano la carriera dell’artista mostrandone lati inediti. «Ho suonato questa musica per me stesso e per alcuni amici intimi per anni. Per un motivo o un altro mi ero dimenticato di queste canzoni o non mi sembravano complete» ha commentato Bruce Springsteen raccontando della raccolta in uscita a giugno.





Cesare Cremonini collabora con Elisa in “Nonostante tutto”

Dopo aver sorpreso tutti con l’annuncio sui social di una nuova collaborazione con Elisa, Cesare Cremonini svela il titolo e la data di uscita del brano che li vede tornare insieme: “Nonostante tutto” è il titolo della nuova canzone, scritta a quattro mani da Cremonini ed Elisa e prodotta dai due artisti insieme ad Alessio Natalizia, che da oggi entra in rotazione su RTL 102.5. Cremonini ed Elisa, con oltre venticinque anni di carriera, sono il punto di riferimento di una generazione di artisti che ha segnato la storia della musica italiana con canzoni senza tempo, divenute dei classici. Oggi tornano a stupire il pubblico regalando un nuovo brano dal sapore internazionale e dal carattere esplosivo, reinventando un’altra volta il sound del pop italiano contemporaneo.





Ligabue: “I “ragazzi” sono in giro”

“I “ragazzi” sono in giro (New Mix)”, il celebre brano di Luciano Ligabue del 1995 arriva per la prima volta in radio in un’inedita versione ed entra in rotazione su RTL 102.5. La versione “new mix” è stata realizzata in occasione del trentennale dell’album “Buon compleanno Elvis”, rilasciato nel 1995. Dal 18 aprile, inoltre, verrà rilasciata “BUON COMPLEANNO ELVIS 1995-2025” un’opera omnia che propone diversi progetti speciali realizzati per celebrare i 30 anni del leggendario album del 1995: Naked + Tales, New Mix, Demos & Rarities e Nei teatri ’24. Immancabile la versione Remastered 2025 dell’album originale.





Pinguini Tattici Nucleari collaborano con Max Pezzali in “Bottiglie vuote”

II nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, che da oggi entra in rotazione su RTL 102.5, vanta una collaborazione del tutto eccezionale: “Bottiglie vuote” feat. Max Pezzali. Il brano, contenuto nell’album “Hello World”, uscito il 6 dicembre 2024, si presenta in una nuova e inedita versione in cui Max Pezzali, simbolo di più generazioni, presta la sua voce all'inconfondibile storytelling dei Pinguini Tattici Nucleari, che ha saputo abbracciare un pubblico di ogni età. Un’unione magica, quella tra i Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali, dove la capacità di raccontare i sogni, la provincia, l’amore è frutto di quella genuinità trascinante che del pop arriva dritta al cuore, e che ha reso questi due artisti tra i più amati del panorama italiano.