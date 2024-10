“Andrea Bocelli 30: The Celebration”, a Roma l'anteprima mondiale del film ad Alice nella città

Trent'anni di carriera. Una carriera da far tremare i polsi, considerando il repertorio, i successi, i concerti. Parliamo di Andrea Bocelli e di “Andrea Bocelli 30: The Celebration”, il film che racconta lo spettacolare evento di tre giorni che Bocelli ha tenuto in Italia lo scorso luglio per celebrare il suo trentesimo anniversario nella musica. E per continuare a festeggiare, due grandi appuntamenti a Roma, nella cornice della Festa del cinema. Prima l'incontro con gli studenti, i ragazzi delle scuole di musica e cinema, il pubblico e le giurie di Alice nella città nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, teatro della festa; poi, in serata, la proiezione in anteprima mondiale del film “Andrea Bocelli 30: The Celebration” all'Auditorium Conciliazione della capitale, alla presenza di Andrea Bocelli e di alcune delle superstar della musica internazionale che hanno partecipato all’evento. Tutto all'interno di Alice nella città, la sezione autonoma e indipendente della Festa del cinema di Roma. La celebrazione del trentennale di Bocelli andrà poi avanti ancora con due serate evento, prossimamente su Canale 5, realizzate ad hoc per Mediaset da FriendsTV. Non solo: nelle stesse giornate Bocelli ha festeggiato anche i tredici anni dell'Andrea Bocelli foundation, nata per suo volere proprio a Lajatico nel 2011 con l’obiettivo comune di offrire accesso a un’educazione di qualità ed equa per tutti come strumento di empowerment. Dalla sua nascita ad oggi, ABF ha raccolto oltre 70 milioni di euro grazie alla generosità e al sostegno di tanti amici vicini alla causa ed è riuscita a realizzare 12 strutture.





“Andrea Bocelli 30: The Celebration”

Prodotto da Mercury Studios, Maverick, Impact Productions e Almud e distribuito a livello mondiale da Fathom, con un’uscita in anteprima nei cinema americani venerdì 8 novembre, “Andrea Bocelli 30: The Celebration” è la celebrazione di un'icona internazionale e di una voce classica venerata in tutto il mondo. Ed è anche il modo per raccontare un evento unico nel suo genere: la grande festa organizzata dal tenore lo scorso luglio per festeggiare i suoi trent'anni in musica. Più di trentamila ospiti e tanti artisti di fama mondiale sono arrivati il 15, 17 e 19 luglio per l’irripetibile concerto che si è tenuto al Teatro del silenzio di Lajatico, in Toscana, un anfiteatro naturale nella città natale del tenore da cui è iniziato il suo amore per la musica. Sul palco insieme a lui star del calibro di Ed Sheeran, Brian May, il Premio Oscar Jon Batiste, il Premio Oscar Russell Crowe, Johnny Depp, Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Zucchero, Elisa, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Giorgia, Shania Twain, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson, Matteo Bocelli, Virginia Bocelli e, ancora, le stelle della musica classica Aida Garifullina, Bryn Terfel, Nadine Sierra, oltre alle apparizioni speciali di Kim e Khloe Kardashian.





In arrivo il nuovo album "Duets"

I festeggiamenti continueranno poi con il suo nuovo album, “Duets”, in uscita il 25 ottobre per Decca Records e Sugar Music. L’album riunirà molte delle collaborazioni più amate di questi ultimi tre decenni e brani nuovi, in una raccolta di 32 tracce che abbraccia tutta la carriera dell’artista; al suo interno, duetti con Ed Sheeran, Céline Dion, Sarah Brightman, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Giorgia e Luciano Pavarotti, insieme a nuovi duetti registrati appositamente per questo album con Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, Marc Anthony, Karol G, Sofia Carson, Lauren Daigle, Elisa, Matteo Bocelli e Hans Zimmer.