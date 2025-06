Si lancia dalla finestra per sfuggire all'incendio, morta 48enne a Milano

La dinamica è ancora tutta da accertare, così come la causa dell’incendio. Quello che si sa è che la vittima sarebbe stata sola all’interno dell’appartamento quando sono divampate le fiamme. Sueli Leal Barbosa, 48 anni, di origini brasiliane, è morta all'ospedale Fatebenefratelli di Milano dove era stata trasportata dopo essersi lanciata dalla finestra della casa al quarto piano di un palazzo in viale Abruzzi, zona Loreto, proprio per sfuggire al fuoco. Si trova in questura il marito, 45 anni, rintracciato in un bar nelle vicinanze dell'appartamento, anch’esso di origini brasiliane. L'uomo è a colloquio con gli investigatori per ricostruire quanto è accaduto. Diverse testimonianze dei vicini di casa raccontano delle urla della vittima nei momenti precedenti al lancio dalla finestra. "Ho visto le fiamme, ho visto bene la signora, sono sotto choc", racconta una vicina.





La dinamica

I vicini avrebbero raccontato di una lite la notte precedente, e si hanno notizie di un intervento delle forze dell’ordine di tempo fa nella stessa casa, ancora per una lite. Un altro tassello importante della vicenda sarà accertare perché, da quanto si apprende, la porta dell’appartamento fosse chiusa dell’esterno e se questo abbia impedito o meno alla vittima di fuggire.





Le indagini

Per accertare la dinamica e le origini del rogo, nelle prossime ore gli uomini del Nucleo investigativo antincendio Direzione Lombardia effettueranno un sopralluogo nell'appartamento per ricercare la fonte di innesco e l'eventuale utilizzo di sostanze acceleranti. Tutto dopo che i vigili del fuoco hanno terminato le operazioni di messa in sicurezza dello stabile, da cui sono state evacuate tutte le famiglie, ora fatte rientrare. Restano fuori alcuni nuclei degli interni nelle più immediate vicinanze di quello andato a fuoco. La chiamata per l'intervento è partita all'01:19 di notte, e per mettere in sicurezza il palazzo sono servite diverse ore.





La porta chiusa

Il dettaglio, come si è appreso, della porta chiusa dall'esterno potrebbe essere rilevante nella ricostruzione dei fatti. E sarà oggetto delle indagini degli investigatori che in queste ore stanno ascoltando i vicini di casa e soprattutto il marito della vittima, rintracciato in un bar poco distante dall'appartamento, a quanto si apprende in condizioni alterate. Altro aspetto rilevante ai fini delle indagini sarà capire o meno se la chiusura della porta abbia impedito o meno la fuga della vittima, costretta poi a lanciarsi dalla finestra per sfuggire alle fiamme.