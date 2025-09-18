Trump da Starmer: "Putin mi ha molto deluso, evitiamo la terza guerra mondiale"

Durante una conferenza stampa congiunta a Chequers, residenza ufficiale del primo ministro britannico, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Keir Starmer hanno affrontato una serie di temi di grande rilevanza internazionale, spaziando dal conflitto in Ucraina alla crisi mediorientale, fino alle polemiche legate alla libertà di espressione. Trump ha ribadito la sua convinzione che un calo del prezzo del petrolio possa costringere Vladimir Putin a ritirarsi dall’Ucraina. Secondo il presidente americano, la dipendenza della Russia dagli introiti energetici renderebbe insostenibile il proseguimento della guerra in caso di crollo delle entrate. “Non avrà altra scelta. Uscirà da quella guerra”, ha dichiarato, aggiungendo di sentirsi “deluso” dal leader russo e sottolineando le pesanti perdite subite dall’esercito di Mosca. Ha inoltre ricordato che, se fosse stato alla Casa Bianca al momento dell’invasione, il conflitto non sarebbe mai scoppiato. Nonostante le divergenze, inclusa quella sul riconoscimento dello stato di Palestina, entrambi i leader hanno riaffermato il valore della partnership tra Stati Uniti e Regno Unito per affrontare le sfide globali. Trump ha concluso ricordando di aver “messo fine a sette guerre”, ma di sentirsi tradito dall’atteggiamento di Putin. Starmer, da parte sua, ha rilanciato l’urgenza di aumentare le pressioni su Mosca per favorire una soluzione diplomatica.





"Nessuna pressione su Israele se non vengono liberati gli ostaggi"

Passando al Medio Oriente, Trump ha chiarito di non voler imporre pressioni a Israele per fermare le operazioni militari a Gaza fino a quando tutti gli ostaggi non saranno liberati. Ha ricordato con forza l’attacco del 7 ottobre 2023, accusando Hamas di usare civili come “scudi umani”. “Voglio la fine della guerra, ma voglio la restituzione degli ostaggi”, ha affermato. Starmer, invece, ha insistito sulla necessità di un cessate il fuoco immediato, accompagnato dal rilascio dei prigionieri.





"Kimmel non aveva talento"

Nel corso della conferenza stampa, tra le domande è emersa anche quella relativa alla recente chiusura del programma di Jimmy Kimmel sulla ABC dopo alcuni commenti fatti dal conduttore sulla morte di Charlie Kirk. Trump ha colto l’occasione per attaccare il conduttore televisivo, che secondo Trump “non aveva talento” e “ascolti pessimi”, ragioni sufficienti per giustificarne l’allontanamento, indipendentemente dal dibattito sulla libertà di parola. Starmer, interpellato sul tema, ha invece sottolineato l’importanza del free speech come valore fondante del Regno Unito, pur ricordando che anche questo diritto conosce dei limiti quando entra in conflitto con la legge.