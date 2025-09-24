Cecchino spara contro un centro migranti a Dallas e poi si uccide: almeno un morto e due feriti

Ancora una sparatoria negli Stati uniti. L'ultima si è verificata nelle prime ore del mattino in un centro di detenzione per migranti a Dallas, in Texas. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, un uomo armato avrebbe aperto il fuoco contro la struttura dall’edificio adiacente, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre due. L’aggressore, un uomo bianco la cui identità non è stata ancora resa nota, si sarebbe tolto la vita sparandosi poco dopo l’arrivo delle forze dell’ordine. Il centro coinvolto dalla sparatoria è una sede della ICE, la United States Immigration and Customs Enforcement, l'agenzia federale statunitense, parte del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti, che si occupa del controllo della sicurezza delle frontiere e dell'immigrazione negli Stati uniti





Cosa è accaduto

Nelle ore immediatamente successive all’attacco, i media statunitensi hanno diffuso notizie discordanti sul numero delle vittime. Inizialmente si parlava di tre feriti, tra cui alcuni detenuti, ma successivamente le autorità hanno chiarito che il bilancio definitivo è di un morto e due feriti, entrambi ricoverati in ospedale. Non risultano agenti della stessa agenzia tra i colpiti. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra le autorità federali. Kristi Noem, segretaria del Dipartimento per la Sicurezza Interna, ha confermato la sparatoria sottolineando che i dettagli sono ancora in fase di accertamento. Ha però ribadito la necessità di porre fine alle crescenti violenze contro l’ICE e il personale impegnato nella gestione dei centri di detenzione. Anche il vicepresidente J.D. Vance è intervenuto sulla vicenda attraverso un messaggio pubblicato su X, condannando fermamente l’attacco. Vance ha espresso vicinanza alle vittime e alle loro famiglie, sottolineando come le forze dell’ordine federali stiano affrontando un livello di ostilità senza precedenti.





I precedenti

Non è la prima volta che il centro migranti di Dallas finisce nel mirino di minacce o atti violenti. Solo poche settimane fa, ad agosto, la struttura era stata evacuata a seguito di un allarme bomba, rivelatosi poi infondato. Questo nuovo attacco riaccende il dibattito sulla sicurezza dei centri di detenzione per migranti e sull’escalation di episodi violenti che li coinvolgono. Le autorità stanno ora cercando di chiarire il movente che ha spinto l’attentatore ad aprire il fuoco contro la struttura. La polizia ha definito la situazione ancora “fluida” e non ha fornito dettagli sul profilo dell’aggressore. Quel che appare certo è che l’episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione legato alla gestione dei flussi migratori negli Stati Uniti e al ruolo, sempre più contestato, dell’ICE.