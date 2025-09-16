Bergamo, sottrae banconote dalla cassa di un supermercato e fugge investendo un cliente che tentava di fermarlo

Bergamo, sottrae banconote dalla cassa di un supermercato e fugge investendo un cliente che tentava di fermarlo

Bergamo, sottrae banconote dalla cassa di un supermercato e fugge investendo un cliente che tentava di fermarlo Photo Credit: ANSA / Z2Z

Luigi Santarelli

16 settembre 2025, ore 12:39

Un 55enne, assistendo alla scena, si è posto di fronte all'auto guidata dall'uomo che aveva sottratto il denaro, che però ha dato gas

Erano le 19:45 di ieri sera in un supermercato di Stezzano, nella bergamasca. Secondo quanto riferito da una cassiera, un cliente sarebbe riuscito a prendere con un gesto di destrezza alcune banconote dalla cassa per poi fuggire velocemente. A quel punto un secondo cliente lo avrebbe inseguito fuori dal supermarket, ponendosi di fronte alla sua auto per impedirgli la fuga. L'uomo alla guida avrebbe comunque dato gas investendolo e fuggendo con la refurtiva, che secondo il racconto della cassiera potrebbe ammontare anche a poche decine di euro. Gli investigatori stanno ancora cercando l'uomo mentre il suo inseguitore, 55 anni, è stato portato in codice rosso all'Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, dove si trova ora ricoverato in gravi condizioni.


La dinamica

La refurtiva sarebbe di circa 40 euro secondo il racconto. Dopo il gesto di destrezza e l’allarme della stessa cassiera un secondo cliente in coda ha inseguito il primo fuori dal supermercato che nel frattempo era già salito in auto. L’inseguitore si è messo quindi davanti all’auto per non far fuggire l’uomo che ha comunque dato gas investendo il 55enne che è prima finito sul tettuccio dell’auto e poi, dopo diversi metri di corsa, è stato sbalzato sulla strada battendo la testa.


Le indagini

Il 55enne rimasto ferito si trova ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato trasportato in codice rosso. Intanto, gli investigatori sono alla ricerca dell’uomo alla guida fuggito dopo l'investimento.

Argomenti

Bergamo
Stezzano
Supermercato

