Trump: "Preso il killer di Kirk, spero sia condannato a morte". Secondo i media americani avrebbe 22 anni

A fornire nuovi dettagli sulla cattura del presunto killer dell’attivista conservatore molto vicino a Donald Trump è stato lo stesso presidente americano in una intervista alla Fox. Trump ha annunciato che il presunto assassino, autore di un gesto isolato e non parte di una rete, è sotto custodia delle autorità dopo essere stato segnalato alla polizia da suoi familiari, specificando che il giovane che ha sparato il colpo che ha ucciso Kirk durante un incontro in un campus universitario nello Utah è stato convinto dal padre a costituirsi. Il presidente ha dichiarato di augurarsi che il giovane fermato sia condannato a morte, ribadendo che Kirk, 31 anni, fondatore del movimento conservatore Turning point USA e diventato negli ultimi anni una delle giovani figure più influenti della destra americana, per lui era un ragazzo brillante, come un figlio. Nella stessa intervista tra l'altro Trump è tornato anche a parlare della guerra in Ucraina, aggiungendo che la pazienza con Putin si sta esaurendo velocemente.





La cattura

Si chiamerebbe Tyler Robinson, 22 anni, il giovane che due giorni fa ha sparato un unico colpo dal tetto di un edificio di un campus universitario dello Utah in cui si stava tenendo un incontro tra gli studenti e l'attivista MAGA Charlie Kirk, rimasto poi ucciso. L'assalitore sarebbe fermato poche ore fa dalla Polizia americana a circa 400 chilometri dal campus dove si è consumato il fatto. Secondo i media americani un familiare lo avrebbe riconosciuto e denunciato e lo stesso giovane avrebbe confessato il gesto al padre prima dell’arresto.





L'intervista di Trump

Nel corso dell'intervista alla Fox, il presidente americano ha toccato anche altri temi. Rispetto a una possibile divisione degli Stati uniti e alla domanda su come riunirlo dopo l'omicidio di Kirk, Trump ha dichiarato che "non gliene potrebbe importare di meno. I radicali di destra spesso sono radicali perché non vogliono vedere criminalità e sono preoccupati per il confine. I radicali di sinistra sono il problema", ha aggiunto Trump. "Sono feroci, orribili e politicamente esperti". E sulla guerra tra Russia e Ucraina e i possibili scenari di dialogo per la pace, ha aggiunto che "la pazienza con Putin si sta esaurendo velocemente".