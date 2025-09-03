Deraglia la funicolare storica di Lisbona, in Portogallo, almeno 15 vittime

Deraglia la funicolare storica di Lisbona, in Portogallo, almeno 15 vittime

Deraglia la funicolare storica di Lisbona, in Portogallo, almeno 15 vittime Photo Credit: ANSA/MIGUEL A. LOPES

Luigi Santarelli

03 settembre 2025, ore 22:39

Ancora da accertare le cause della tragedia. Più di venti i feriti, tra cui un'italiana che però non è in gravi condizioni

Un grave incidente ha scosso Lisbona, dove la storica funicolare di Glória, che collega la parte bassa della città con il Barrio Alto, è deragliata provocando una tragedia il cui bilancio è ancora provvisorio. Secondo le prime ricostruzioni, un guasto tecnico – forse il cedimento di un cavo o un malfunzionamento del sistema frenante – avrebbe fatto perdere il controllo del convoglio, che è precipitato e si è schiantato contro un edificio nei pressi di Plaza de los Restauradores. L’impatto è stato devastante: il bilancio provvisorio parla di almeno 15 vittime e una ventina di feriti, cinque dei quali in condizioni molto gravi. Sul posto sono immediatamente intervenuti vigili del fuoco, ambulanze e squadre di protezione civile, impegnati nelle operazioni di soccorso e nell’estrazione delle persone rimaste intrappolate tra le lamiere. Presenti anche il sindaco di Lisbona, Carlos Moedas, e il ministro delle Infrastrutture Miguel Pinto Luz, che hanno definito l’accaduto un evento di eccezionale gravità. Le autorità hanno dichiarato il lutto nazionale, mentre resta ancora da chiarire la dinamica precisa dell’incidente e la nazionalità di tutte le vittime. Intanto, l’ambasciata italiana a Lisbona ha confermato la presenza di una cittadina italiana tra i feriti, non in gravi condizioni.


Il cordoglio di Meloni e dell'Europa

Alla notizia della tragedia sono seguiti numerosi messaggi di cordoglio da parte delle istituzioni portoghesi ed europee. Il presidente Marcelo Rebelo de Sousa ha espresso “profondo dolore” per le vite spezzate e per i feriti, mentre il primo ministro Luis Montenegro ha annunciato il lutto nazionale in memoria delle vittime. Da Bruxelles e da Roma è arrivata la solidarietà dell’Europa: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato il suo “profondo dolore” e ha voluto manifestare, a nome dell’Italia, vicinanza alle famiglie colpite e a tutto il popolo portoghese. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha scritto un messaggio di cordoglio in portoghese, sottolineando la sua tristezza per quanto accaduto e inviando condoglianze ai familiari delle vittime. Anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha espresso vicinanza, ricordando come l’Elevador da Glória sia un simbolo della città e un punto di riferimento non solo per i residenti, ma anche per milioni di visitatori da tutto il mondo.


La funicolare

Il deragliamento della funicolare di Glória colpisce un’icona della capitale lusitana, dichiarata monumento nazionale nel 2022 e frequentata ogni anno da circa un milione di passeggeri. Con i suoi vagoni caratteristici, rappresentava non solo un mezzo di trasporto, ma anche un tassello della storia e della cultura di Lisbona. Nonostante in passato si fossero già verificati guasti tecnici, mai si era arrivati a una tragedia di tale portata.

Argomenti

Funicolare
Lisbona
Portogallo

Gli ultimi articoli di Luigi Santarelli

Mostra tutti
  • Pausa umanitaria dell'esercito israeliano in alcune zone di Gaza, entrano gli aiuti dall'Egitto

    Pausa umanitaria dell'esercito israeliano in alcune zone di Gaza, entrano gli aiuti dall'Egitto

  • Cede un'impalcatura, tre operai morti in un cantiere a Napoli

    Cede un'impalcatura, tre operai morti in un cantiere a Napoli

  • È morto Hulk Hogan, la star della WWE che rese il wrestling uno show

    È morto Hulk Hogan, la star della WWE che rese il wrestling uno show

  • Trattative Israele-Hamas ancora in salita, un ministro di Netanyahu: "Cancelleremo Gaza, sarà tutta ebraica"

    Trattative Israele-Hamas ancora in salita, un ministro di Netanyahu: "Cancelleremo Gaza, sarà tutta ebraica"

  • Ancora attacchi russi in Ucraina, e il Cremlino rimanda l'incontro Putin-Trump

    Ancora attacchi russi in Ucraina, e il Cremlino rimanda l'incontro Putin-Trump

  • Spunta una lettera di Trump a Epstein, il presidente nega e chiede di pubblicare i file

    Spunta una lettera di Trump a Epstein, il presidente nega e chiede di pubblicare i file

  • Ritrovato il piccolo Allen, sta bene il bimbo di cinque anni scomparso venerdì a Ventimiglia

    Ritrovato il piccolo Allen, sta bene il bimbo di cinque anni scomparso venerdì a Ventimiglia

  • Decentralizzare per ricostruire, il Comitato europeo delle regioni alla conferenza per l'Ucraina

    Decentralizzare per ricostruire, il Comitato europeo delle regioni alla conferenza per l'Ucraina

  • Le spese per la difesa, i rapporti con la Russia, il futuro: parla l'ambasciatore estone in Italia

    Le spese per la difesa, i rapporti con la Russia, il futuro: parla l'ambasciatore estone in Italia

  • Italia nella morsa del caldo: domani allerta rossa in 13 città e temperature record attese nel weekend

    Italia nella morsa del caldo: domani allerta rossa in 13 città e temperature record attese nel weekend

Attacchi a Gaza, 21 morti. Dieci palestinesi muoiono per malnutrizione. Gli appelli del Papa e dei leader europei

Attacchi a Gaza, 21 morti. Dieci palestinesi muoiono per malnutrizione. Gli appelli del Papa e dei leader europei

Le proteste fuori e dentro Israele non scoraggiano l'offensiva a Gaza promossa dal primo ministro Netanyahu. L'esercito occupa altre porzioni della Striscia e dichiara di aver ucciso un funzionario di Hamas.

Hiroshima e Nagasaki, dopo 80 anni, il Giappone guida il monito mondiale contro la bomba atomica

Hiroshima e Nagasaki, dopo 80 anni, il Giappone guida il monito mondiale contro la bomba atomica

Delegazioni da 120 Paesi a Hiroshima e Nagasaki per ricordare le vittime e rilanciare l’appello globale per un futuro senza armi nucleari

Cardinal Pizzaballa: noi restiamo a Gaza. E Israele continua ad attaccare

Cardinal Pizzaballa: noi restiamo a Gaza. E Israele continua ad attaccare

Almeno 40 morti anche oggi tra i palestinesi. A Tel Aviv manifestazione per chiedere la liberazione degli ostaggi, ma Netanyhau non si ferma