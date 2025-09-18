Re Carlo accoglie Trump a Windsor ed elogia gli sforzi del presidente americano. Trump: "Un onore tornare qui"
18 settembre 2025, ore 08:00
Il presidente americano si trova in visita ufficiale nel Regno unito insieme alla first lady Melania
La recente visita di Stato nel Regno Unito ha rappresentato un momento di grande rilevanza diplomatica e simbolica. Il presidente degli Stati Uniti, accolto con tutti gli onori al castello di Windsor, ha definito l’occasione “uno dei più grandi onori della sua vita”. Durante la cena ufficiale, ha espresso insieme alla moglie Melania un profondo senso di gratitudine verso re Carlo III e la regina Camilla, sottolineando il privilegio di essere il primo presidente americano ad aver preso parte per due volte a una visita di Stato in territorio britannico.
L’elogio del re all’impegno diplomatico
Nel suo discorso, Re Carlo III ha voluto riconoscere il contributo personale del presidente americano nella ricerca di soluzioni ai conflitti internazionali. Ha sottolineato come Stati Uniti e Regno Unito collaborino strettamente in ambito diplomatico e militare, perseguendo insieme la pace e la stabilità globale. Il monarca ha richiamato con forza l’attualità delle sfide, ricordando la necessità di sostenere l’Ucraina contro le minacce che incombono sull’Europa. “I nostri Paesi hanno costruito il rapporto più solido di sempre in materia di difesa, sicurezza e intelligence”, ha dichiarato.
Un banchetto tra lusso e personalità di spicco
La serata a Windsor si è svolta all’interno della suggestiva St George’s Hall, dove 160 ospiti hanno preso parte al sontuoso banchetto reale. Tra i presenti, spiccavano nomi di grande rilievo dell’economia e della tecnologia mondiale: Rupert Murdoch, Tim Cook di Apple, Sam Altman di OpenAI, Jensen Huang di Nvidia e Steve Schwarzman di Blackrock. Il premier britannico Keir Starmer era anch’egli tra i commensali, accanto a figure istituzionali americane e a personalità del mondo sportivo, come la leggenda del golf Nick Faldo. I posti a tavola sono stati assegnati secondo un protocollo rigoroso: il presidente e il segretario di Stato Marco Rubio erano ai lati del re, mentre la principessa di Galles Kate sedeva accanto al leader americano.
La “relazione speciale” tra Londra e Washington
Il momento culminante della serata è stato il reciproco scambio di parole tra Re Carlo e il presidente statunitense. Quest’ultimo ha descritto i rapporti tra Regno Unito e Stati Uniti con una metafora poetica, paragonandoli a due note dello stesso accordo musicale: distinti, ma destinati a fondersi armoniosamente. Trump ha definito tale legame “insostituibile e indissolubile”, ribadendo il valore eterno dell’alleanza.
