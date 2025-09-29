Con i premi del nuovo Bauhaus europeo l'UE sostiene progetti di sostenibilità e bellezza

Luigi Santarelli

29 settembre 2025, ore 20:00

Tra i finalisti in corsa anche numerosi progetti italiani

C’è un modo di spendere i fondi di coesione europei che guardano non solo alla sostenibilità, al rendimento economico, allo sviluppo sociale del territorio e dei cittadini, ma anche alla bellezza. È anche in questo modo che l’Unione europea guarda alle proprie città e alle proprie regioni in un modo ancora diverso rispetto a quello pur efficace con cui lo fa con la strategia dei fondi di coesione nelle loro numerose e varie declinazioni. È in questo senso che a Bruxelles si è tenuta la quinta edizione dei NEB prizes, i premi del nuovo Bauhaus europeo. Premi che riconoscono, sponsorizzano e celebrano idee e progetti che incarnano quei valori e che, nel farlo, promuovono la partecipazione della cittadinanza (le nuove generazioni in modo più attento) e il dialogo tra generazioni. Per farlo, la Commissione europea mette a disposizione dei vincitori un premio in denaro dai dieci ai trentamila euro e una campagna di comunicazione fornita e promossa dalla stessa commissione per far conoscere le idee che più di altre hanno incarnato i valori europei di sostenibilità, inclusività e bellezza.


I premi

Negli ultimi cinque anni i premi hanno raccolto più di cinquemila candidature, arrivando a premiare più di novanta progetti per un totale di quasi due milioni di euro. Il tutto a favore di iniziative promosse non solo negli stati membri dell’unione ma anche nei Paesi dei Balcani occidentali e in Ucraina. L’edizione 2025 vedrà ventidue vincitori all’interno di quattro categorie che riflettono i quattro binari del nuovo Bauhaus europeo: rientrare in contatto con la natura, riconquistare il senso di appartenenza, dare priorità ai luoghi e alle persone che ne hanno più bisogno e costruire un ecosistema industriale circolare e sostenere il concetto di ciclo di vita. Ciascuna categoria ha una sezione distinta dedicata a progetti presentati da under trenta.


Le novità del 2025

Il tema dell’abitare è uno di quelli che, all’interno dell’Unione europea come in Italia, ha suscitato grande dibattito. E in questo senso la quinta edizione dei NEB prizes vuole migliorare l'accessibilità economica degli alloggi all’interno degli stati membri, assegnando quattro premi "alloggi a prezzi accessibili" a progetti completati nell’Unione europea che offrano soluzioni abitative sostenibili, inclusive, belle e - appunto - a prezzi accessibili.

